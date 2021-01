Es Bill Gates en EU ‘rey de la tierra agrícola’

Internet / El cofundador multimillonario de Microsoft

Puede que Bill Gates ya no sea el hombre más rico del mundo, pero puede reclamar un nuevo título: el rey de las tierras agrícolas de Estados Unidos, según publica Market Watch.

El cofundador multimillonario de Microsoft se ha convertido en el mayor propietario de terrenos agrarios en la Unión Americana, al adquirir silenciosamente parcelas masivas en todo el condado, según un nuevo informe.

La cartera de Gates comprende aproximadamente 242 mil acres (97 mil 934 hectáreas [h]) de tierras agrícolas y casi 27 mil acres (10 mil 926.5 h.) de otras tierras en 19 estados, según The Land Report, una revista para inversionistas de terrenos que rastrea a los mayores propietarios de solares del país, señala el portal especializado.

La mayor parte de las propiedades de Gates se encuentran en Louisiana y Arkansas, donde posee 69 mil 071 acres (27 mil 952 h.) y 47 mil 927 acres (19 mil 395 h.), respectivamente, según la investigación del medio.

Según los informes, también posee aproximadamente 16 mil acres (6 mil 475 h.)en su estado natal de Washington, incluido un terreno de 14 mil 500 (5 mil 868 h.)en la región de Horse Heaven Hills que se compró por casi 171 millones de dólares.

La tierra es propiedad directa e indirecta de Cascade Investment, la empresa del área de Seattle que Gates –el tercer hombre más rico del mundo con un patrimonio neto de 132 mil millones de dólares– según Bloomberg, creó para administrar su enorme fortuna, según The Land Report.

Un indicio de las enormes propiedades agrícolas de Gates surgió en un perfil del Wall Street Journal de 2014 de Michael Larson, el administrador de fondos que se desempeña como director de inversiones de Cascade. El artículo señaló que la empresa posee “al menos 100 mil acres (40 mil 468.5 h.)de tierras agrícolas en California, Illinois, Iowa, Luisiana y otros estados, o un área siete veces más grande que Manhattan”.

No está claro por qué Gates ha invertido en tanta tierra de cultivo o cómo se utilizan actualmente sus terrenos. Cascade no respondió de inmediato a un mensaje telefónico el viernes, y la compañía se negó a comentar sobre The Land Report “aparte de decir que Cascade apoya mucho la agricultura sostenible”, dijo el medio.

La agricultura también es un área de enfoque clave para la Fundación Bill y Melinda Gates, la organización tiene como objetivo “apoyar la transformación agrícola inclusiva liderada por los países en África subsahariana y el sur de Asia”, según su sitio web.

Si bien Gates es el mayor propietario de tierras agrícolas de Estados Unidos, está lejos de ser el mayor terrateniente del país en general. Esa corona pertenece al presidente de Liberty Media, John Malone, que tiene 2.2 millones de acres (8.9 millones de hectáreas), según The Land Report.