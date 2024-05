Es Apple la mejor inversión de Buffett... y la más riesgosa

Apple es la máxima inversión de Warren Buffett. También se ha convertido en una de sus más riesgosas.

En el 2016, Buffett hizo la apuesta quizás más sorprendente de su carrera. Ese año, Berkshire Hathaway, la empresa que dirige, comenzó a comprar acciones de Apple, el tipo preciso de acciones que Buffett y su socio de muchos años, Charlie Munger, habían evitado durante mucho tiempo, informó The Wall Street Journal.

En una conversación con ejecutivos de otra empresa unos años antes, Buffett había sugerido que Apple encajaba en perfil de una acción que se podía vender en corto, en lugar de una empresa a comprar, relata alguien cercano al asunto. Buffett dice que no recuerda la conversación y que durante los últimos 50 años "nunca he recomendado que se ponga en corto ninguna acción y siempre aconsejo a la gente que no lo haga".

En el 2013, Munger señaló a Reuters: "Difícilmente se podría pensar en otra empresa que sea menos tipo Berkshire que Apple".

Para finales del tercer trimestre del 2018, la participación de Berkshire en Apple representaba aproximadamente una cuarta parte de toda su cartera de inversiones. En términos de dólares, fue una inversión dos veces mayor que cualquiera hecha anteriormente por Buffett.

La medida en gran medida ha rendido sus frutos. Hoy, la participación del 5.9% de Berkshire en Apple vale alrededor de 157 mil millones de dólares, aunque que Apple ha retrocedido últimamente. Berkshire tiene alrededor de 120 mil millones de dólares en ganancias en papel, probablemente la mayor cantidad de dinero jamás obtenida por un inversionista o una empresa de una sola acción. Nada en la larga carrera de Buffett se le acerca. Las acciones de Apple representaban casi el 50% de la cartera de acciones de Berkshire a finales de año.

Berkshire obtuvo un rendimiento anualizado de más del 26% de Apple, incluyendo dividendos, superando una ganancia del 12.9% para el S&P 500 durante el mismo periodo, arroja un cálculo de Cheviot Value Management, una firma de inversión del área de Los Ángeles.

El jonrón de Buffett con Apple es tan monumental e improbable que merece más elogios de los que recibe, consideran algunos inversionistas, que argumentan que también brinda lecciones importantes.

"La capacidad de Warren para cambiar de opinión es lo extraordinario porque es con lo que más batalla la mayoría de los inversionistas", dice Chris Davis, quien ayuda a dirigir los Fondos Davis y es miembro de la junta directiva de Berkshire. "La mayoría nos anclamos en nuestras declaraciones pasadas, pero Apple es un poderoso ejemplo de la importancia de estar abierto al cambio".

Sin embargo, ahora Apple ve problemas. La acción ha retrocedido 10% este año, pese a los avances de otras acciones tecnológicas y del mercado en general. La compañía enfrenta desafíos antimonopolio, una desaceleración de sus ventas en China y críticas por sus rezagados esfuerzos en inteligencia artificial.

"Apple es más riesgosa ahora debido a su elevada valuación, a cómo los reguladores están centrados en su segmento más rentable y a la desaceleración de la tasa de crecimiento de la compañía", dice Darren Pollock, quien dirige Cheviot y es accionista de Berkshire desde hace mucho tiempo.

Para Berkshire, Apple fue una especie de esfuerzo de equipo. En el 2016, Ted Weschler, uno de los dos administradores contratados unos años antes para ayudar a operar la cartera de Berkshire, decidió realizar una inversión relativamente pequeña de alrededor de mil millones de dólares en Apple, dijo Munger a The Wall Street Journal en una entrevista en septiembre.

Por esa época, Buffett le presentó un reto a Todd Combs, el otro administrador de inversiones, de acuerdo con una sesión con Combs en un foro de inversiones hace varios años.

Buffett le pidió a Combs que identificara una acción del S&P 500 que cumpliera tres criterios. El primero: un múltiplo precio/beneficio razonablemente barato de no más de 15, con base en las ganancias proyectadas para los próximos 12 meses. La acción también tenía que ser una de la que los administradores estuvieran seguros al menos en un 90% de que disfrutaría de mayores ganancias durante los próximos cinco años. Y tenían que tener al menos un 50% de confianza en que las ganancias de la empresa crecerían al menos un 7% anual durante cinco años o más.

La investigación de Combs apuntó a Apple, las mismas acciones que Weschler ya había comprado.

Buffett preguntó sobre la tasa de retención de clientes de los usuarios del iPhone. Cuando supo que era aproximadamente del 95%, realmente quedó intrigado. Para entonces, los nietos de Buffett se habían vuelto "adictos" a sus iPhones, destacó Munger en la entrevista. Buffett también se vio influenciado por la historia de un amigo, Sandy Gottesman, que había quedado desconsolado tras perder su iPhone.

La lealtad que los consumidores tenían a los productos Apple, especialmente el iPhone, sugirió a Buffett que estarían dispuestos a pagar mucho más por versiones mejoradas del teléfono en los próximos años, una manera segura de elevar las ganancias.

Buffett pronto empezó a comprar Apple en grandes cantidades. Sin embargo, parecía haberse tardado en darse cuenta de los puntos fuertes de la empresa. Inversionistas como David Tepper, Carl Icahn y David Einhorn ya habían vendido las acciones después de obtener grandes ganancias, en el caso de Icahn después de presionar a la empresa para que mejorara sus operaciones. Apple cotizaba en alrededor de 14 veces sus ganancias esperadas, muy por encima del ratio P/E de 10 al que había caído unos años antes, sugiriendo que ya no era una gran ganga.

Ahora, algunos se preguntan si Apple pesará sobre Berkshire. Mohnish Pabrai, que dirige Pabrai Investment Funds y se considera discípulo de Buffett, dice que tiene preocupaciones a largo plazo sobre Apple y señala que es difícil para las empresas tecnológicas dominantes mantener sus posiciones.

"Dentro de 10 o 15 años no tendremos este ladrillo en nuestras manos en todo momento", afirma.

El jueves, Apple reportó que los ingresos disminuyeron por quinta vez en los últimos seis trimestres y autorizó 110 mil millones de dólares en recompras de acciones, llevando las acciones a la alza en las operaciones fuera de horario.

Las acciones de Apple siguen caras en comparación con el mercado en general a pesar de la caída este año, cotizando a alrededor de 25 veces sus ganancias esperadas durante los próximos 12 meses, elevando el riesgo de la posición.

Hay una razón de peso para que Berkshire conserve sus acciones de Apple: probablemente sería difícil para Berkshire encontrar mejores usos para todo el efectivo que produciría una venta.

"No necesitamos que su efectivo alcance los 350 mil millones de dólares vendiendo Apple", dice Pabrai, argumentando que las acciones se convertirán en un porcentaje menor de la cartera de Berkshire con el tiempo, a medida que crezcan otras tenencias.