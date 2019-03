Enviará IP hoy petición para publicar reglas para bajar IVA

Hoy empresarios enviarán un escrito al procurador fiscal Carlos Romero Aranda, para solicitar la publicación de las nuevas reglas del Decreto de Estímulos Fiscales a la Región Fronteriza Norte.

Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y quien funge como representante del sector privado será quien sostenga la comunicación con el funcionario federal.

En la última mesa de trabajo para hacer ajustes al decreto y flexibilizar su operación se acordó que las nuevas reglas serían publicadas antes del 15 de marzo, lo que hasta el viernes pasado no ocurrió.

Eduardo Ramos dijo que además de enviar el documento se entablará comunicación telefónica con el procurador fiscal.

“El escrito se envía mañana (hoy) y vamos a platicar por teléfono para que nos informen sobre las novedades”, indicó.

Comentó que el empresariado busca conocer para cuándo se tiene contemplado divulgar las reglas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con esta publicación se espera que también quede oficializado la extensión del plazo al 31 de marzo para inscribirse al padrón del IVA con tasa al 8 por ciento.

En tanto el asunto se retrasa los beneficios que prometían estos estímulos fiscales siguen sin llegar al consumidor final, refieren empresarios.

En las mesas de trabajo entre la iniciativa privada de Ciudad Juárez y el procurador fiscal se logró flexibilizar la inclusión de los contribuyentes que habían quedado fuera por condonaciones de la autoridad fiscal.

Sobre la generación de ingresos en un 90 por ciento en la frontera, se establecerá una fórmula para promediar y verificar que las empresas cumplan con el requisito.

En el tema de verificación en tiempo real se busca la certeza jurídica de que los servicios que preste la compañía beneficiaria del estímulo sean prestados en la frontera para evitar abusos en el programa.

Sin embargo, en tanto no se de la publicación en el DOF no hay certeza jurídica para las empresas.