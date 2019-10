Enumeran desventajas de eliminar efectivo

Robo de identidad, más fiscalización para empresas y mayor control sobre la vida financiera de las personas son algunas de las desventajas que traería la eliminación del dinero en efectivo.

Isaac Leonardo Sánchez Juárez, economista de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), comentó que aunque son más las ventajas que las desventajas que esto genera, vulnera información personal que puede llevar a un ‘hackeo’ de cuentas y hasta el robo de identidad.

“Mientras tú estás dormido corres el riesgo de que alguien tome tus datos, suplante tu identidad y haga compras con la información que tienes en el teléfono”, dijo.

Sin embargo, agregó aunque que la mayoría de los bancos cuenta ya con protocolos para atender este problema, toma tiempo demostrar que la persona fue víctima de un fraude electrónico.

Otra consecuencia que trae consigo dejar de usar efectivo es mayor fiscalización para las personas, aunque como economista, explicó que esto trae más beneficios que perjuicios.

“Desde mi perspectiva no es negativo, porque somos uno de los países en América Latina que menos paga impuestos, y los comerciantes pudieran verlo como negativo bajo la lógica de que están haciendo trampa y no quieren pagarlos”, expuso.

Respecto al uso del CoDi, Sánchez Juárez mencionó que aunque en esta ciudad no existe problema alguno para utilizar el sistema, hay otras partes del país en donde el uso de la tecnología no está tan desarrollado, sobre todo en estados del sur.

“Muchas personas lo ven con buenos ojos porque todo circula ya con el uso del teléfono inteligente, pero en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y otros estados del sur del país, hay gente que tiene desventaja en entender cómo funciona, además de que también hay mucha población indígena”, expresó.

De entre las ventajas enumeró la realización de transacciones desde un teléfono sin la necesidad de acudir a un banco y hacer fila, así como hacer otro tipo de pagos al instante.



