Entrará Citibanamex en crédito a Pemex

Ciudad de México— Citibanamex participará en el refinanciamiento de la deuda de Pemex que fue otorgado hace unos días por JP Morgan, HSBC y Mizuho, informó Ernesto Torres Cantú, director general del Grupo Financiero.

Entrevistado en la presentación de un nuevo portal de educación financiera de Citibanamex, el también vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) adelantó que el anuncio se realizará el próximo 28 de mayo

"Se va a sindicar el crédito y lo estamos evaluando varios bancos. Eso se anuncia el 28 de mayo", mencionó.

"Tu negocias con el cliente del crédito, por ejemplo por 100 pesos, luego sales al mercado de bancos donde les dices tengo aquí 100 pesos que le vamos a prestar al cliente, ¿Quién con estas condiciones quiere un pedazo de ese crédito?

"Entonces sale un banco que dice yo quiero 10 pesos, otro que dice yo quiero otros 10 y al final termina colocándose el crédito entre varios bancos entonces, los que dieron el anuncio terminan prestando el dinero más otros", agregó.

Torres Cantú aclaró que el monto de crédito otorgado y anunciado hace unos días, no cambia, sino que una parte de él es tomado por los bancos que se van a incorporar, como Citibanamex.

"Es la idea y la semana que entra se debe de estar anunciando", mencionó.

Sin embargo, el directivo comentó que aún no sabe el número ni que bancos tomarán parte del refinanciamiento.

"Yo creo que va a ver más bancos, no estoy seguro de ello, pero somos varios", expresó.

Cuestionado sobre si las condiciones del refinanciamiento son mejores respecto a las que Pemex tenía contratada, Torres Cantú señaló que quizás no sea la mejor, pero incorpora una tasa que es atractiva.

"No estoy seguro que sea mejor porque es adicional. La tasa es razonable, 2.5 por arriba de la tasa de referencia, para lo que está bastante bien la tasa respecto a cómo han estado los mercados", indicó.