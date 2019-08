Entorpecen trámites actividad maquiladora

Los cambios hechos en materia de Comercio Exterior han comenzado a repercutir en las actividades de la industria maquiladora con trámites más lentos y dificultades para cumplir con sus obligaciones fiscales.

José Castañón Sandoval, director de Comercio Exterior de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Ciudad Juárez, comentó que actualmente las empresas tardan más en realizar trámites ante dependencias federales, como en el caso del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex), entre otros.

“Anteriormente cuando ibas a tramitar un Immex, ibas y hacías ciertos cumplimientos, pero ahora te solicitan una fe de hechos, documento que expide un corredor público que hace la función de un auditor, proceso que antes las empresas no lo pagaban y que cuesta hasta miles de pesos”, dijo.

Organismos empresariales en otras zonas fronterizas han manifestado que las modificaciones han traído penalizaciones para la industria, pues están enfocadas más a incentivar la recaudación que al crecimiento de las inversiones.

Al respecto, Castañón Sandoval comentó que uno de los motivos ha sido que el Gobierno Federal ha detectado a empresas que han tomado “ventaja” de estrategias que no son las adecuadas.

Además manifestó que otro de los factores de afectación a las empresas han sido los recortes a las dependencias, lo que derivó a que las compañías ya no contaran con una atención más personalizada a nivel local y que los trámites se centralizaran.

Y aunque algunas empresas están de acuerdo en que se mejoren las estrategias para el cumplimiento de las obligaciones tanto fiscales como en otras áreas, aseguran que las afectaciones en cuestión de tiempos de espera, termina por traducirse en un impacto negativo a sus finanzas.



[email protected]