‘Engancha’ Juárez a taiwaneses

Tras mostrar su interés por invertir en Ciudad Juárez, la comitiva de empresarios taiwaneses que visitó la localidad la semana pasada volverá en seis meses.

Sergio Colín Chávez, presidente de Index Juárez, dijo que la mano de obra calificada, la posición geográfica y la capacidad logística que hay en esta frontera ‘engancharon’ a los empresarios para invertir en Juárez, quienes analizan traer proyectos en lugar de expandirse por el continente asiático.

Destacó que algunos de los visitantes tienen experiencia en esta frontera, por lo que se mostraron más convencidos de ‘aterrizar’ nuevos proyectos.

“Se les nota el interés a los taiwaneses de Ciudad Juárez, porque el día de hoy ya tenemos grandes empresas asentadas aquí y el futuro que están ellos tratando de desarrollar, que en vez de ser en países de Asia, podría ser en Juárez, en Nuevo León o en otras partes de México. Juárez puede ser un gran aliado para las operaciones que ellos quieren desarrollar”, expresó el presidente del sector de manufactura.

En cuanto a rubros, mencionó que destaca el giro electrónico y electromovilidad.

Entre las empresas interesadas en invertir están Chunghwa Telecom, Machan International Co., A-Lumen Machine Co., Vivotek Inc., Teco Corporation, Master Transportation Bus Manufacturing Ltd., Delta Electronics y Wonderful Hi-Tech Co, Photic Electronics, Jebsee, Merry Electronics, TopCo Technologies, T-Global Technology Co., Bellwether International Group Ltd. (TEEMA), Wieson Technologies Co. y Unimicron.

“No se concretó ninguna inversión porque todavía están en este proceso de estudio, pero en 180 días, el presidente de la asociación industrial taiwanesa prometió que vamos a estar reunidos otra vez aquí con otro de los grandes corredores industriales de Taiwán”, dijo Colín Chávez.

La delegación de los directivos formó parte de una misión de trabajo que la semana pasada recorrió México, por lo que después de visitar varios estados, llegaron a esta frontera el jueves.

