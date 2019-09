Enfrentan mujeres poco apoyo para emprender

Cuando una mujer quiere emprender un negocio en Ciudad Juárez las opciones de apoyo son mínimas, por lo que prácticamente deben enfrentar el riesgo solas.

Lo que sí tienen son apoyos que básicamente consisten en asesorías para el ‘know how’, pues ellas ya deben contar con el proyecto.

El Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) era de las pocas opciones para micros, pequeñas y medianas empresas, sin embargo, el Gobierno federal lo despareció en abril, comentó Elizabeth Villalobos, presidenta del club de Mujeres empresarias de la Canaco.

“No hay opciones para mujeres, ya quitaron el Inadem; hay programas de Gobierno, pero luego una lo solicita y salen que no hay dinero o la traen a vuelta y vuelta; total que no hay apoyo”, expresó.

Agregó que por parte del club que preside, se brinda asesoría a quienes buscan hacer su propio negocio, dirigidas la mayoría de las veces al Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech).

Por otra parte existen apoyos de asesoría, como el Programa para el Desarrollo Empresarial de la Mujer (Prodem), creado por el Gobierno Municipal, en el cual los centros comunitarios ofrecen servicios empresariales como información, acompañamiento y capacitación, todo sin costo.

“El objetivo principal es empoderar y apoyar a mujeres emprendedoras que quieran iniciar, desarrollar o consolidar sus negocios”, comentó Ramón Padilla, coordinador de contendidos del programa.

El curso dura seis semanas y hay que asistir dos veces cada siete días para adquirir las habilidades empresariales para acudir a buscar un crédito.

Otra opción es la banca, que incluso cuenta con programas especiales de apoyo para mujeres emprendedoras, aunque las tasas de interés en los créditos son muy altas, lo que desanima a solicitarlos, afirmó Padilla.

Agregó que la probabilidad de que los créditos sean aceptados son bajas, pues se deben comprobar los ingresos y márgenes de ganancia de los negocios.

Por parte de Desarrollo Económico del Gobierno municipal se cuenta también con opciones de crédito para el financiamiento de negocios de las mujeres, en el que se prestan hasta 100 mil pesos para proyectos nuevos.

El economista Juan Eleuterio Muñoz comentó que aunque está demostrado que la tasa de mujeres que pagan sus créditos es más alta que la de los hombres, el sexo femenino enfrenta mayores dificultades para acceder a créditos bancarios.

“Hay contrasentido en este tema porque la mujer es más responsable en el pago de sus obligaciones que los hombres, según estudios financieros en América Latina, pero hay una política no escrita en los bancos en donde batallan ellas para acceder a créditos”, dijo.

Agregó que en la administración federal anterior se ofrecían créditos preferenciales para mujeres emprendedoras por parte del Inadem, pero tras su desaparición no ha habido otro programa similar.

Dijo que aunque los bancos son una de las opciones, los emprendedores en general se enfrentan a que entre los requisitos que se le pide contar mínimo con un año de operación y que demuestren que su negocio tiene ventas.

“Es imposible porque si está empezando el negocio, cómo lo demuestra”, apuntó.

Además, en todo el país existen 72 fondos de inversión privada tipo shark tank, aunque en Juárez no hay opciones de este tipo. Sin embargo adelantó que próximamente se tendrá uno de ellos.



