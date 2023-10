Enfrentan los más pobres triple choque financiero

Ciudad de México.- Los ingresos de la población más pobre del país son bajos, volátiles e impredecibles, por lo que enfrentan un triple choque financiero, aseveró Gabriela Zapata, especialista en inclusión y salud financiera.

"Un hogar de los más pobres en este país tiene en promedio siete fuentes de ingreso al año para estirar el gasto e ir de fiado en fiado. Esta población no solamente tiene ingresos bajos sino que sumémosle a estos ingresos bajos que son volátiles e impredecibles.

PUBLICIDAD

"Ante esa situación es un triple choque que enfrentan estos hogares que por ende tienen muy poco margen de maniobra y muy poca capacidad mental para estarse enfocando en cosas que no sean de la vida cotidiana", aseveró en el foro Forjando futuros: educación, salud e inclusión financiera en el Senado de la República.

Otro problema con la base de la pirámide poblacional es que tiene poco tiempo para tomar cursos de cualquier educación financiera que les permitan mejorar sus finanzas o aprender a utilizar un producto financiero, y esto es mayor es las mujeres, dimensionó la especialista.

"Sentar a las mujeres, que ya de por sí tienen un día saturadísimo, a que tomen cursos de mil cosas (es imposible). Las mujeres tenemos una carga mental mucho mayor que la de un hombre porque nos tenemos que ocupar de mil cosas: qué vamos a hacer de comer, dónde lo vamos a comprar, hay que limpiar la casa, los útiles del niño, llevarlo a la escuela, y además manejar el dinero.

"Es tanta la carga mental que no estamos tomando decisiones financieras en un espacio de paz y tranquilidad, estamos tomando decisiones financieras en un espacio de caos y en ese caos, por más información y más educación financiera que me den, no necesariamente voy a hacer un mejor uso de todo dese conocimiento", expuso.

Lo que puede funcionar mejor para mejorar las finanzas de la población más pobre del país es tener mejores clases de matemáticas, indicó Zapata.

Los hogares más pobres pueden llegar a utilizar hasta siete instrumentos financieros en un año, aunque la mayoría son informales, y si son formales, estos son de una microfinanciera o en algunos de los que llaman "bancomercios" que operan en ese segmento de la población.

Afectan problemas financieros la estabilidad económica del país

Los problemas de salud financiera en la población mexicana afectan también la estabilidad económica del país, aseveró Álvaro Vértiz, profesor de la Escuela de Negocios y Administración de la Universidad Panamericana (UP).

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), 56 por ciento de los hogares mexicanos tienen problemas de esta naturaleza, lo que quiere decir que viven con dificultades para cubrir sus gastos básicos, acceder al crédito o ahorrar para el futuro, refirió el experto.

"Problemas reales de este país. Es un tema de suma importancia que afecta no sólo la estabilidad económica de nuestro país, sino también al bienestar de todos los mexicanos", refirió Vértiz en el mismo foro del Senado.

El académico recalcó que es importante reconocer que México continúa relegado en inclusión financiera.

"Las cifras no son las mejores comparadas con países similares, y menos en lo que se relaciona con países desarrollados", dijo.

Actualmente, sólo 67 por ciento de los mexicanos cuenta con un producto financiero, mientras que únicamente 49 por ciento de la población de 18 a 70 años en el país tiene una cuenta en banco o institución financiera.