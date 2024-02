‘Enfrenta retrocesos economía estatal’

La economía en Ciudad Juárez y en el resto del estado ha tenido retrocesos en lugar de crecimiento, y esto se debe a que los gobiernos federal y estatal no apoyan el desarrollo de las empresas locales y dependen de la maquiladora, señaló Jesús Manuel Salayandía Lara, consejero de Canacintra Nacional.

“¿Por qué le pasan estas cosas a Juárez? Porque hemos elegido no hacer nada para diversificar nuestra economía. De hecho, no hacemos nada por el desarrollo, no lo atendemos. Estamos en pleno ‘nearshoring’, pero ya no estamos creciendo en empleo porque las empresas se están yendo a Nuevo León, donde sí traen una estrategia de infraestructura, de captación de talento, pero sobre todo de proveeduría local”, enfatizó.

El líder empresarial dijo que es urgente que todos los sectores trabajen en la diversificación de la economía, o cualquier impacto que sufra la maquiladora va a seguir afectando negativamente a esta ciudad.

Como ejemplo, mencionó las cifras que el pasado martes publicó el Inegi, que indican que en la segunda mitad del 2023 la maquiladora de Juárez perdió 30 mil 585 empleos, al pasar de 326 mil 388 en junio a 295 mil 803 en diciembre.

Eso significa que perdió el 9.4 por ciento de su empleo.

Esto, además, trajo como consecuencia que la derrama que hace la industria maquiladora en proveeduría local también se desplomara un 22 por ciento al pasar de 2 mil 726 millones de pesos de septiembre a 2 mil 135 millones de pesos en diciembre del 2023.

La derrama que hace el Inegi por “Consumo de bienes y servicios en el mercado nacional” se incluyen renta de inmuebles, suministro de personal, fletes, pago por trabajos, servicios profesionales, trámites aduanales y otros gastos.

El consumo de la maquiladora en estos bienes y servicios bajó de 4 mil 250 millones de pesos en septiembre a 4 mil millones en diciembre, refirió.