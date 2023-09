Enfrenta Juárez déficit de 36 mil trabajadores

Ciudad Juárez enfrenta un fuerte déficit de mano de obra. De acuerdo con líderes de los principales sectores económicos, faltan 36 mil empleados a la industria maquiladora, el comercio y la construcción.

Isela Molina, presidenta local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que en el sector industrial y en las pequeñas y medianas empresas (Pymes) se tienen disponibles unas 20 mil vacantes.

Señaló que el déficit de personal se mantiene, pese a los esfuerzos que se han hecho para cubrirlas, o que una vez que se cubren, no permanecen, ya que se tiene un nivel de hasta 20 por ciento de rotación.

Destacó que una de las estrategias que ha implementado Canacintra para abatir este rezago es el desarrollo de talentos a través del programa Educación Dual, en el que estudiantes de nivel medio superior, a partir del cuarto semestre, acuden cuatro días a los centros laborales y uno a la escuela.

Con este proyecto, en un año se ha colocado a 750 estudiantes en áreas laborales enfocadas en la currícula que cursan en la escuela, detalló.

Jorge Bermúdez Espinoza, presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), dijo que este sector es uno de los más afectados por la falta de la mano de obra, ya que hacen falta unos 15 mil trabajadores para cubrir las necesidades de la ciudad.

“Es muy alto el déficit, yo creo que faltan unas 10 mil, 15 mil gentes para la obra porque no hay gente, los que están aquí no quieren trabajar: que el calor, que esto, que lo otro, y luego les aprieta la necesidad y trabajan cuatro días y luego después ya no, pero sí hay mucha falta de mano de obra, tanto en la industria manufacturera como en la industria de la construcción”, refirió.

Para abatir las necesidades de las construcciones en las que ya se tiene un contrato de obra, como es el sector Gobierno y el privado, y no ser sancionados, las constructoras locales cuentan con una plantilla fija a la que se le otorgan prestaciones e incentivos para conservarlos, dijo el líder empresarial.

“Los chalanes son los que más se van, andan moviéndose por todos lados, a los maistros los acapara uno o termina la obra y se van con otro, pero también es estar capacitando a la gente”, comentó.

Otra estrategia, aunque a largo plazo, es buscar mecanizar muchas de las actividades para sustituir la mano de obra humana, refirió. En cuanto al sector comercial, si bien es el menos afectado con la falta de trabajadores, es el que más padece rotación, lo cual también implica pérdidas económicas para los negocios, según mencionó Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de esta ciudad.

Dijo que, aunque en el comercio formal faltan unos mil trabajadores, la rotación es del 100 por ciento. Como ejemplo mencionó uno de los hoteles de la ciudad, en que, en un lapso de un año, se ha contratado a 70 trabajadores que van y vienen.

Como ejemplo, mencionó que negocios como S-Mart, Superette y Oxxo contratan a personas migrantes, pero no permanecen más de dos meses, y se van sin que se les pueda localizar.