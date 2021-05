Enfrenta CFE arbitraje internacional

Internet / La comisión adeuda una transacción de compra de gas natural

Ciudad de México– La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene en la mesa un nuevo arbitraje internacional por el impago de 400 millones de dólares a la empresa de servicios financieros Goldman Sachs.

El motivo de la disputa es el supuesto incumplimiento de un pago en una transacción de compra de gas natural durante la helada que azotó Texas y el norte de México en febrero pasado, donde la infraestructura, tanto para la extracción como para el transporte de gas, sufrió afectaciones y el costo de la molécula tuvo un incremento de hasta 400 dólares.

La empresa estatal dirigida por Manuel Bartlett sólo dijo que se trata de un arbitraje, sin precisar quién lo inició, ni algún otro detalle sobre el monto, las condiciones o el estatus del proceso.

Únicamente expuso que consideran tener “los argumentos sólidos y suficientes para verse favorecida en el fallo”, sin especigicar ante qué instancia se está desarrollando el litigio.

“La CFE reservará la información sobre los detalles del arbitraje, hasta en tanto no se emita el fallo. No se quiere dar a conocer antes para no entorpecer ningún proceso”, dijo la Comisión a medios a pregunta expresa sobre el tema.