Endurece Infonavit criterios para créditos

Ciudad Juárez— A partir de este mes, el Infonavit rechazará créditos para la compra de casas que se encuentren a más de dos kilómetros de distancia de escuelas, centros de salud, supermercados y hasta centros de trabajo y de esparcimiento.

Octavio García Sáenz, delegado estatal del Infonavit, dijo que ya no se aprobarán créditos para viviendas que además de no contar con los servicios básicos de agua, alcantarillado y electricidad, no estén cerca de este tipo de asistencias.

PUBLICIDAD

El funcionario explicó que para dar certidumbre a la clase trabajadora que decida formar un patrimonio, los financiamientos que otorgue el Infonavit para la adquisición de vivienda deberán apegarse a los nuevos criterios de ubicación, entorno y movilidad.

Las reglas aprobadas incluyen lineamientos técnicos que ponderan tres factores: ubicación, entorno de la vivienda y suelo destinado; aquellos relativos a la movilidad adecuada, así como de acción colectiva en mantenimiento y operación en desarrollos habitacionales de traza urbana cerrada.

“Básicamente estamos cuidando dos cosas: esas malas prácticas del pasado donde se llevó la vivienda económica a lugares sin servicios mínimos indispensables, así como que nos regresen casas porque no tienen acceso a servicios públicos básicos”, expresó.

“Ya aquellas viviendas que no cuenten con estos requisitos, tendrán que ir desarrollando los satisfactores que faltan”, agregó.

Sobre los criterios de movilidad, García Sáenz explicó que si para dirigirse a la escuela o el trabajo se hacen más de 45 minutos en auto o transporte público, así como media hora a escuelas, de igual manera se rechazarán los créditos.

También aplica a desarrolladores

Asimismo, resaltó que los desarrolladores que quieran construir nuevas viviendas deberán apegarse también a estas nuevas disposiciones; de lo contrario, el Infonavit no aprobará créditos para acceder a ese tipo de viviendas.

El delegado estatal del Instituto informó que a través del visor geográfico que se encuentra disponible en la página del Infonavit, se pueden verificar las Zonas de Consolidación Urbana del país.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx