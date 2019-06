‘Enciende’ arranque de Dos Bocas

Paraíso, Tabasco– Sin contar con todos los estudios y permisos que marca la ley, el Presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó los trabajos de la refinería de Dos Bocas.



La Secretaría de Energía, Rocío Nahle, informó que ya se realizaron los estudios de las condiciones de sitio, hidrológicos, de topografía, mecánica de suelos, sismológicos, muestreos de agua y aire.



"Para el acondicionamiento del sitio que arranca hoy ya se cuenta con la manifestación de impacto ambiental para el dragado y ampliación bajo el resolutivo SGPA-DGIRA-DG07172 que emite Semarnat.



"Pemex, IMP y la Secretaría de Energía han trabajado constantemente con la ASEA y Semarnat para cumplir con lo que marca el estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo, ya está preaprobado y esta semana se entregará el resolutivo final", explicó.



Para cumplir con todo lo que indica la legislación, agregó, después de ese trámite, en un término de 17 días, se estará presentando en ventanilla el estudio de riesgo ambiental y la manifestación de impacto ambiental regional.



"Ya se tiene aprobado el estudio y evaluación de impacto social. Los permisos de requerimientos ambientales emitidos por las autoridades municipales y estatales también ya estarán aprobados", agregó.



Por ello, abundó, a finales de junio estarán licitando los seis paquetes en los que se divide la obra, que costará 150 mil millones de pesos.



"Ya se cuenta con la ingeniera básica y extendida, hay avance en la ingeniería de detalle y se complementará con la ingeniería de construcción. Para julio debemos iniciar con la procura temprana de los equipos más grandes, y en toda adquisición, contratación y compra se buscará el mayor contenido regional y nacional", detalló.



El Presidente insistió en que, como es muy perseverante, cumplirá con su promesa de construir la obra, y no solo porque es necesaria para el abasto de combustibles, sino porque es hacer justicia a Tabasco y al sureste del País.



"Vamos a que se construya aquí la refinería, somos gente perseverante: la vamos a construir en tres años y va a costar 150 mil millones de pesos", sostuvo.



Prometió que mientras se construye la refinería no se incrementarán los precios de las gasolinas, diésel, gas y luz, y una vez rehabilitadas las otras seis del País y terminada la de Dos Bocas, los costos bajarán.



Ante cientos de personas, entre ellos trabajadores de sindicatos independientes, hizo un balance en materia energética.



Por primera vez, dijo, Pemex y Energía están coordinados.



"Y van bien, no crean que es sencillo, porque hay la mala costumbre del sectarismo, 'ésta es mi parcela, aquí no te metas', pero se acabó, la patria es primero".



Afirmó que no se vería en México otro caso parecido al de Odebrecht, en el que funcionarios mexicanos entraron a ese círculo de corrupción.