Encarece azúcar 43% en México

Monterrey, México.- Los aumentos en el precio del azúcar a nivel consumidor siguen incontenibles.

En noviembre, ese alimento ligó su octava alza mensual y con ello actualmente promedia un encarecimiento anual de 43 por ciento, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Inegi.

Los datos arrojan que ese incremento es hasta ahora el más alto para cualquier mes desde agosto del 2010.

Fuentes de la industria azucarera atribuyen el fuerte encarecimiento a la caída de 15.5 por ciento anual que sufrió la producción nacional del azúcar en la zafra pasada, 2022/2023, debido a la severa sequía que pegó a los campos cañeros y el alto costo de los fertilizantes.

Y a ello añaden ahora la especulación que están haciendo grandes comercializadores mayoristas, que están aprovechando la baja oferta nacional de azúcar en razón del lento arranque del ciclo de producción (zafra) que recién inició.

Indicaron que aprovechando la apreciación del Peso, los importadores también están trayendo azúcar de otros países para especular con ella.

"El alza de los precios del azúcar fue mundial y no sólo en México, y las causas fueron el cambio climático, en particular la sequía; el fuerte encarecimiento de los fertilizantes, y en el caso de México hay que agregarle la falta de renovación de los campos cañeros, los cuales, por lo viejo que están, pues no se ha hecho una reconversión, no pudieron aguantar los embates climáticos", detalló Manuel Enriques Poy, director de Grupo Motzorongo, operador de cinco ingenios.

"Pero los precios internacionales tienen un par de meses que están bajando y nuestros precios (de los ingenios en México) también.

"Lo que estamos viendo del aumento del azúcar a nivel consumidor es por la especulación de los macrodistribuidores e importadores, pues están aprovechando la baja producción de azúcar que traemos ahorita ahora, ya no por la sequía, sino por el exceso de lluvias que nos han impedido arrancar al 100 por ciento la zafra, y están trayendo azúcar barata, la guardan y luego la venden cara", advirtió.

En México, los ciclos de cosecha de caña y producción de azúcar van de noviembre a julio del año siguiente.

Reportes de la Unión Nacional de Cañeros revelan que en el primer mes de la zafra 2023/2024 sólo 21 de los 48 ingenios azucareros arrancaron operaciones.

Detallan que en noviembre fueron producidas 96 mil 515 toneladas, una caída anual de 40.5 por ciento, mayor a la de 30 por ciento anual de noviembre del 2022.

En las centrales de abasto del País, en la primera semana de diciembre el bulto de 50 kilogramos de azúcar estándar promedió en un valor de mil 486 pesos, esto es 29.72 pesos por kilogramo, mientras que el bulto de refinada cotizó en mil 627 pesos, 32.54 pesos por kilogramo, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía.

Ambos precios representaron un alza anual de 45 y 48 por ciento, respectivamente y los valores más altos para una primera de diciembre en los últimos 23 años.

En las cadenas de autoservicio del área metropolitana de Monterrey el azúcar estándar alcanza actualmente precios de hasta 40 pesos el kilogramo y la refinada de hasta 48 pesos, de acuerdo con reportes de la Profeco.