Encarece 22% gas LP en tres meses

El precio del gas licuado de petróleo (LP) volvió a subir esta semana en todo el país y en el caso de Ciudad Juárez, se incrementó dos centavos por litro, con lo que acumula un alza de 2.41 pesos por litro, equivalente a un 21.79 por ciento desde que el Gobierno Federal topó los precios hace exactamente tres meses .

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) los precios vigentes para la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre en Ciudad Juárez son de 13.47 pesos el litro y de 24.99 el kilo. Mientras que hace ocho días, del 24 al 30 de octubre, el litro valía 13.45 pesos el litro y 24.91 el kilo.

El kilo del combustible acumula un alza de 4.45 pesos, equivalente al 21.72 por ciento desde el pasado 1 de agosto, cuando la CRE topó los precios y el objetivo de la medida era precisamente evitar las alzas constantes al gas.

Para las familias juarenses el encarecimiento de un servicio tan básico como el gas representa un golpe más a su economía, pues este se suma al aumento en los alimentos de la canasta básica que han registrado alzas récord.

María González, quien usa el gas LP y ayer fue a surtir su tanque de gas de 45 kilos a una estación ubicada por la avenida Gómez Morín, expresó estar preocupada pues las bajas temperaturas apenas comienzan y el combustible sube de precio cada semana.

“Nadamas dijeron que iba a bajar o que al menos ya no iba a subir tanto y pues puras mentiras, sigue a sube y sube y uno lo tiene que seguir pagando, uno no puede estar sin gas, es algo básico para cocinar, bañarse, uno no puede estar sin él”, dijo.

Con los 13.47 pesos por litro esta semana, Juárez dejó de ser de las ciudades más baratas. Es en Baja California donde se tienen los menores costos, con 12.28 pesos en Tijuana y Rosarito, así como 13.34 en Tecate.

En la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre, 28 de las 32 entidades federativas registran incrementos en los precios de compra de este tipo de combustible, siendo Chihuahua una en donde más se encareció.

Los mayores incrementos semanales se registran en Campeche (3.1 por ciento), Nuevo León (2.3), Querétaro (1.6), Colima (0.9), Hidalgo (0.9), Sinaloa (0.5), Chihuahua (0.5) y Tamaulipas (0.5).

Sin embargo, en estados como Zacatecas, San Luis Potosí, Baja California y Sonora se presentaron decrementos, que van del 0.1 al 0.3 por ciento.

