En ‘stand by’ proveedores de maquila

Proveedores nacionales e internacionales aseguran que en la actualidad existe una incertidumbre alrededor de la industria que los ha obligado a mantener en ‘stand by’ algunos proyectos.

Uno de los sectores afectados ha sido el de soluciones para la maquiladora y automatización, ya que algunos de sus productos están ligados a la industria automotriz.

Ernesto Sánchez, gerente de ventas MRO de Repstronics, empresa dedicada a dar soporte en entrenamiento de marcas, explica que en estos momentos existe una incertidumbre marcada en la industria que los mantiene con expectativas de lo que pudiera ocurrir para el 2020.

“La industria es incierta, vemos las noticias, la huelga de General Motors y situaciones que ocurren en Estados Unidos nos pegan a nosotros, sobre todo en esta frontera; una de las ventajas es que tenemos diferentes mercados. Es preocupante, y el deseo de cualquier proveedor es que la economía se reactive”, dijo.

En cuanto a ventas, señaló que actualmente se han mantenido estables, sin embargo, por debajo de los niveles alcanzados el año pasado.

Fidel Montes, gerente comercial de IPISA, empresa dedicada a la asesoría y venta de equipo de automatización, coincidió en el duro panorama por el que atraviesa la industria y que mantiene algunos proyectos en pausa.

“Si bien es cierto que hay incertidumbre en la parte económica, hay muchos cambios en las reformas fiscales, lo que pega en la inversión extranjera y eso perjudica sin duda en la cadena de proveedores, quienes mantienen estancados algunos de los proyectos, no hay recesión como tal , pero sí estamos estancados”, dijo.

Respecto a la situación que se vive por la huelga del Sindicato United Auto Workers (UAW) comentó que a IPISA no ha sufrido afectación directa, sin embargo no se mantienen ajenos, ya que algunos de sus clientes han tenido que pausar proyectos de inversión y auguran que el panorama pueda empeorar para próximos meses, por lo que Montes dijo que espera que el escenario se estabilice para 2020.

Otra de las empresas que expresó su perspectiva fue Komax, compañía de origen suizo y dedicada al desarrollo y venta de equipo de automatización para la producción de cable.

“Damos servicio principalmente a toda la industria automotriz, hoy hay una incertidumbre por los acontecimientos recientes por la huelga de GM en Estados Unidos y es la cadena de procesos la que se ve afectada aquí en México, sin embargo, a pesar del panorama hay clientes que siguen generando órdenes de compra. Ahorita el tema de la huelga no nos ha pegado directamente, pero la incertidumbre crece para el 2020”, dijo Tirso Félix, gerente de cuenta clave de Komax.



