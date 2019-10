En ‘stand by’ la minería en Chihuahua

De acuerdo con indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la industria minerometalúrgica mostró un aumento de 0.3 por ciento durante el mes de julio, lo que calificó el Clúster Minero de Chihuahua (Clumin) como un indicador de que la economía no está presentando signos serios de recuperación.

Gerardo Durán, director del Clumin, aseguró que los números presentados por el instituto no reflejan un verdadero crecimiento económico o un repunte, sino que se puede observar una estabilización a los índices de recesión.

“La cifra habla por sí misma, es una cantidad mediocre y no revela un crecimiento económico, lo que estamos viendo es un ejemplo de la recesión que veníamos reafirmando y que más bien habla de un intento de estabilización y no un repunte”, dijo.

En el caso de Chihuahua, aseguró que la situación se ha mantenido estable y sin mayores impactos, debido al trabajo que se ha realizado en cuanto a nuevas exploraciones que pudieran llegar próximamente a la entidad.

“Aquí en el estado tuvimos un repunte en los precios del oro, pero los precios de los metales tiene que ver con los temas internacionales. Hubo una ligera alza también en lo que fue la plata y cobre y muy poquito en el zinc”, dijo.

Según las cifras presentadas por Inegi, durante el mes de julio, Chihuahua extrajo mil 714 kilogramos de oro, equivalente a 0.9% más que en el mismo período del 2018. Además se extrajeron 100 mil 375 kilogramos de plata, 4.8% más que en 2018.

Por otra parte, se lograron extraer en el estado 3 mil 474 toneladas de plomo y 7 mil 449 toneladas de zinc, de acuerdo con el reporte.

El Inegi señaló que en el comparativo anual, el índice de producción minerometalúrgica a nivel nacional observó una disminución de 0.6% en julio respecto al mismo mes del 2018.

Ante esta situación, el Clumin afirmó que en el último período se ha observado una mayor conciencia sobre la importancia de la industria minera para el desarrollo del país.

“Ya se le ve a la industria como una actividad necesaria para el desarrollo, sobre todo en las comunidades donde no alcanzan los presupuestos, lo que nos indica que el próximo año podría presentarse una mejoría”, dijo Durán.

