En riesgo Pymes sin firma electrónica

Debido a la falta de firma electrónica, pequeñas y medianas (Pymes) empresas se encuentran en riesgo de pagar más impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ernesto Montes Méndez, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP) capítulo Juárez, explicó que en el caso de los negocios que no superan los 3.5 millones de pesos al año, y que aún no activan su firma electrónica, corren el riesgo de que el SAT los saque del nuevo Régimen Simplificado de Confianza (Resico).

PUBLICIDAD

Hasta el 30 de junio

Recordó que tienen hasta el 30 de junio para cumplir con el requisito para seguir en este esquema, que ofrece varios beneficios a los pequeños contribuyentes; de lo contrario, pasarán al Régimen de Actividad Empresarial, donde se pagan más impuestos.

“El castigo por no tener la firma electrónica es pagarle más al SAT”, lamentó Montes Méndez.

En la resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2021 se establece que en las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) los contribuyentes que opten por tributar en el Resico deberán contar con la e.firma activa a más tardar el 30 de junio de 2022.

Es violatorio de sus derechos: AMCP

Consideró que lo anterior es violatorio de los derechos de las Pymes, por lo que se puede recurrir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) para quejarse.

“Cómo puede ser posible que la permanencia de los contribuyentes en un régimen fiscal esté condicionada a una forma electrónica, eso es indebido y violatorio de los derechos”, comentó.

Montes Méndez dijo que se espera que el SAT emita una prórroga para cumplir con dicho requisito, ya que en la oficina de Juárez no hay citas para la obtención de la firma electrónica.

De lo contrario, comentó que también se puede interponer un amparo por medio de un abogado fiscalista.

“¿Cómo me van a castigar por no tener firma electrónica, cuando es la misma autoridad la que no me la da?”, expresó el presidente de la AMCP.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx