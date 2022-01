En riesgo Chihuahua por reforma eléctrica

Chihuahua, Baja California y Querétaro son los estados más afectados por el desabasto de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que, de concretarse la reforma eléctrica, tanto inversiones como empleo estarán en riesgo, advirtió el presidente nacional de Index, Luis Manuel Hernández González.

El representante del sector maquilador, quien ayer estuvo en un parlamento abierto con la Cámara de Diputados, indicó que de avalarse la reforma como está, afectará gravemente a la industria en el país y en especial a los estados del norte, por lo que pidió se revise y se permita la participación de la iniciativa privada.

Expuso que aun con los problemas de suministro, que ya enfrentan varios estados como Chihuahua, las inversiones siguen llegando, sin embargo la CFE no tiene la infraestructura necesaria para abastecerlas, por lo que de excluir a la IP se frenará la llegada de empresas y la creación de empleos.

Detalló que por ejemplo sólo en el primer trimestre de 2022 se espera la creación de cerca de 70 mil empleos en Chihuahua, Baja California y Querétaro, por lo que de no llegar a concretarse las inversiones se dejarían de pagar 20 millones de dólares diarios en salarios.

Hernández González exhortó a las autoridades a revisar la reforma eléctrica para poder mantener y seguir aumentando la inversión y empleos, no atentar contra el T-MEC que pide energías renovables y limpias y seguir aprovechando la ‘guerra’ de aranceles Estados Unidos-China, en la que México ha sido de los más beneficiados.

La reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha causado críticas incluso e roces diplomáticos, intenta reforzar el control estatal sobre la generación de electricidad.

López Obrador afirma que su iniciativa de cambiar la Constitución para favorecer a la empresa eléctrica estatal, la CFE, es un asunto de seguridad nacional, argumentando que los gobiernos anteriores sesgaron el mercado a favor del capital privado.

Esto no sólo debilitó a las empresas energéticas estatales de México con problemas de liquidez, sino que también afectó a los consumidores y las finanzas públicas, según López Obrador, quien dice que está comprometido a reducir la huella de carbono del país con más energía hidroeléctrica.

Sin embargo, críticos dicen que sus planes para dar a la CFE el control del mercado desalientan la inversión en energía eólica y solar, aumentarán los costos y harán que México dependa más de los combustibles fósiles para generar electricidad.

En entrevista por Zoom, Hernández explicó que Index, en representación de la industria manufacturera del país, está en desacuerdo en que no se acepte la inversión privada, pues “CFE no tiene la capacidad y si no invertimos como iniciativa privada en CFE no llegará la energía que se requiere”.

“No necesitamos ahora la reforma, pero si ya está, que se permita la inversión privada. Está bien que lo regule el Gobierno, pero que permitan la inversión privada, no podemos trabajar con diésel o energías sucias, como lo han estado haciendo algunas empresas por la falta de suministro”, insistió.

Durante su participación para debatir sobre la reforma eléctrica ayer en el parlamento abierto, el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) dijo que con esta propuesta el sector apoya el fortalecimiento de la CFE como parte clave de la generación y distribución de la energía eléctrica en México, ya que, de no ser así, el sector que representa podría dejar de crecer.

Sin embargo, el gremio industrial está a favor de diseñar e implementar en forma colectiva un sistema que garantice el crecimiento y sustentabilidad del sector exportador para que éste siga siendo el pilar de la estabilidad social y el crecimiento económico del país.

“La razón por la que estamos en este foro es porque vemos un potencial de dejar de crecer. México crece con el sector de la industria maquiladora un 3%, generamos 3 millones de empleos y somos el 18% de los empleos que están registrados en el Seguro Social y, lo más importante, somos 10 veces más grandes que Pemex y nueve veces más grandes que lo que generan las remesas”, expresó.

Hernández también mencionó que es importante el establecimiento de reglas específicas y concisas de largo plazo para la indispensable participación de la iniciativa privada en el ecosistema energético de México y la región, “para poder posicionarnos como el territorio de crecimiento y oportunidades más importante del mundo”.

Además se pronunció a favor de trabajar en la seguridad energética nacional y regional a través de estrategias nacionales e internacionales, particularmente con Estados Unidos, para aprovechar las vocaciones de cada uno de los países y desarrollar la infraestructura nacional para garantizar el futuro.

Agregó que hay cuatro grandes temas que pueden obstaculizar el crecimiento de la industria en el planteamiento actual de la reforma eléctrica.

Entre éstos se encuentra el abastecimiento y capacidad instalada, ya que el crecimiento acelerado del sector industrial enfrenta retos de capacidad eléctrica para poder capitalizar esta oportunidad en beneficio de la población.

Mencionó que el segundo tema es el de los compromisos de medio ambiente, en donde la industria de clase mundial en su mayoría se ha comprometido con el bienestar del planeta y ha hecho compromisos con respecto al tipo de energía que utiliza para elaborar sus proyectos.

El presidente de Index nacional opinó que el uso de energías limpias y más eficientes es uno de los temas que no pueden modificarse y debe ser prioridad del sistema eléctrico nacional.

Otro de los temas es el de la incertidumbre y certeza jurídica, e indicó que la zozobra que genera la discusión hace también que el desarrollo de infraestructura eléctrica se vea retrasado hasta aclarar las reglas del juego, “y que esto hace que perdamos la ventana de oportunidad de generar más y mejores empleos por falta de energía para mover a la industria”.

Manifestó que el otro tema que deberá atenderse es el del impacto a las finanzas públicas y el costo de operación de las empresas y que al elevarse el costo de generación de electricidad necesariamente habría un alza en el precio final, una situación que generará presiones inflacionarias importantes.

Puntualizó que si el Gobierno quiere evitar este aumento en el precio se verá obligado a subsidiarlo, afectando con ello las finanzas públicas, y que se tienen cálculos de que los aumentos en los costos de generación de energía serían de más de 60 mil millones de pesos anuales, algo que afectará directa o indirectamente a los consumidores.

¿En qué consiste?

Impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma eléctrica intenta reforzar el control estatal sobre la generación de electricidad.

Según los críticos, estos planes desalientan la inversión en energía eólica y solar, aumentarán los costos y harán que México dependa más de los combustibles fósiles para generar electricidad

Aportaciones del sector maquilador

• 3 millones de empleos

• 18% de los empleos que están registrados en el Seguro Social

• Son 10 veces más grandes que Pemex

• Generan 9 veces más que las remesas