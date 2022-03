En apuros empresas por declaraciones

Debido a fallas presentadas en sus sistemas, contadores públicos de Ciudad Juárez pidieron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una prórroga en el plazo para la declaración anual de impuestos de personas morales.

Sin embargo, Ernesto Montes Méndez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP) en Ciudad Juárez, denunció que el SAT se negó a extender este período, que finaliza hoy 31 de marzo, por lo que esta situación podría dejar a muchos pequeños y medianos empresarios sin hacer el trámite.

“El SAT nos contestó que no porque todo funciona de maravilla y que no van a dar prórroga porque no hay ningún problema”, dijo.

Lamentó que las fallas en el portal del SAT y la falta de citas presenciales compliquen a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales.

Se acumulan problemas

Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), denunció que debido a problemas en los sistemas, pequeños y medianos empresarios de Ciudad Juárez no han podido cumplir con su declaración anual de impuestos y el plazo vence hoy.

“Por un lado, tenemos un rezago en las citas para hacer trámites que sólo se pueden hacer de manera presencial, y por otro lado, todo mundo está tratando de hacer sus declaraciones como cada año, lo que lo vuelve un problema”, expresó.

Agregó que estas dos situaciones pueden provocar que empresas incumplan con su obligación fiscal en tiempo y forma, y exponerse a multas.

Debido a ello, mencionó que se tendrá una reunión con la Secretaría de Hacienda para ver de qué manera se puede ayudar a las Pymes afectadas y evitar sanciones.

Sanciones económicas

De acuerdo con el SAT, por cada obligación presentada fuera del plazo, o por incumplir requerimientos, pueden tener una multa por no presentar la declaración anual, que va de los mil 400 pesos a los 34 mil 730 pesos.

Sin embargo, el presidente de Canacintra manifestó que además de la sanción económica, se corre el riesgo de que las empresas no puedan emitir facturas y dejen de operar.

