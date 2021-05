En ‘aprietos’ empresas por utilidades

Tomada de internet

Comienza el mes de las utilidades y empresas advierten estar ‘en aprietos’ para cumplir con la obligación laboral. Algunas reportan nulas ganancias, mientras que otras indican tener pocas y que quizá se demoren en entregarlas aún después de mayo.

Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que el 2020 fue un año de graves afectaciones a las finanzas de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, por lo que varias de ellas reportaron ante el SAT que no tuvieron utilidades.

“Como cada año, en mayo hay que pagar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), pero después de un año de pandemia hay muchas empresas que no tuvieron utilidades o fueron muy mínimas”, expresó.

Martín García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), agregó que la pandemia y los supercierres afectaron considerablemente el flujo del efectivo de los negocios.

“El reparto de utilidades va a depender de cada negocio y como estuvo en el año fiscal 2020, habrá negocios que efectivamente no tuvieron problemas, pero hay otros que tuvieron pérdidas y no tendrán que repartir porque la misma Ley lo dice”, comentó.

En aquellos casos donde sí hubo, el presidente del CCE, Jesús Manuel Salayandía Lara ,dijo que tendrán que recurrir a préstamos bancarios para cumplir con la obligación a sus empleados ante la falta de liquidez.

“A lo mejor tardan un poquito en pagarlo, pero no es que no se vayan a pagar. Cuando se hace el cierre fiscal y declaras que tuviste ganancias, tienes que entregarlas en mayo pero todavía hay muchas que no tienen liquidez para ello”, indicó.

En el caso de las empresas maquiladoras, que fue el sector que menos paró labores en 2020, será el pilar de las utilidades.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), el reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado.

Su entrega debe realizarse a más tardar el 30 de mayo en el caso de los trabajadores que laboran para una persona moral, es decir, para una empresa.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que si los trabajadores no reciben esta prestación o se les paga de forma incompleta, tienen un plazo de un año para reclamar el pago de las mismas.

¿Qué son las utilidades?

Es un derecho constitucional que tienen los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que obtiene la empresa o patrón para el que labora

¿Cuándo se pagan?

La entrega es durante mayo a más tardar el día 30

¿Puede reclamar un impago?

Si los trabajadores no reciben esta prestación o se les paga de forma incompleta, tienen un plazo de un año para reclamar el pago

