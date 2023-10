Empuja Index acciones para suministro de electricidad

La industria maquiladora local sigue las gestiones ante la Agencia Estatal de Energía en busca de solucionar el problema de suministro de energía eléctrica y no se afecten las inversiones extranjeras destinadas a esta frontera, dijo Sergio Colín, presidente de Index Juárez.

“Si no se resolviera, si no se previniera, si no se atendiera, claro que afectaría el nearshoring, pero hemos tenido muchísimas reuniones, muchísimo seguimiento, incluso el mismo Estado creó la Agencia Estatal de Energía para darle seguimiento puntual a todas las necesidades, sobre todo de energía eléctrica, sobre todo en Juárez”, mencionó.

Dijo que la información que tiene hasta el momento, es que los proyectos no son inmediatos, sino a mediano y largo plazo, es decir que no se instala la capacidad de manera repentina.

“De antemano sí sé que el titular de la agencia y superintendentes respectivos han hecho lo propio para que sigan avanzando los trámites referentes a tener disponibilidad y capacidad en Ciudad Juárez, sobre todo que es el mayor requisitor de energía”, mencionó.

“Yo he visto que le han estado dando seguimiento, sí, pero sería oportuno darles más continuidad, más apoyo para que suceda esto más rápido y se destrabe en dado caso de que esté trabado”, añadió.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx