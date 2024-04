Emprende en medio de filas de tráileres

María, de 24 años, vio una oportunidad para sacar adelante a su familia en las revisiones exhaustivas que impuso el Gobierno de Texas a los transportes de carga en Ciudad Juárez. Burritos, galletas y sodas comercia la mujer, quien busca dar el ejemplo a sus hijos este Día del Niño.

Cerca de los patios fiscales del puente internacional Zaragoza, ayuda a llevar el pan a la mesa mientras que su esposo –chofer de tráiler– hace lo propio enfrentando los largos tiempos de espera que ayer alcanzaron hasta tres horas para internar mercancía en Estados Unidos.

“Mi esposo es trailero, a él le tocó estar ahorita en Santa Teresa. Estuvimos checando los días pasados y la línea se hacía desde las 11:30 ó 12:00 y ahorita desde las 9:00, más temprano”, apuntó la comerciante a la vez que se resguardaba del sol en la cajuela de un vehículo SUV.

Falta de oportunidades

Refirió que buscó trabajo en distintas maquiladoras, pero debido a la falta de experiencia en el ámbito se le negaron oportunidades laborales y fue por ello que optó por esta forma para generar ingresos, tanto para ella como para sus pequeños que la acompañan en la camioneta.

“Dicen que está más tranquilo por allá, pero siempre conforme van pasando las horas se pone más pesado el tráfico. Acabamos de ponernos el lunes, apenas nos animamos porque no nos dan trabajo en las maquilas, como no tenemos experiencia no nos dan el trabajo”, señaló.

Manifestó que por fortuna su compañero de vida cuenta con trabajo, pero aun así quiere colaborar con los ingresos y en el proceso ser un ejemplo de esfuerzo para los niños, quienes están en una etapa de su vida en la que observan con detenimiento las acciones para imitarlas.

“Él tiene seis años de operador, tiene 25 años de edad. El viernes estuvo muy tranquilo y el sábado ya hubo más trabajo (cuando recién se implementó el bloqueo de Estados Unidos)”, exclamó la comerciante, que con su emprendimiento espera colaborar en el hogar.

