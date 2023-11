Empleos en maquila y con bajo valor agregado predominarán

Ciudad de México.- "A pesar de la visión altamente optimista del nearshoring, una parte de los anuncios de la inversión en puerta están vinculados a relocalizar en México empresas con actividades de bajo valor agregado, estamos hablando de que la actividad maquiladora es lo que va a predominar en los primeros años", comenta Samuel Ortiz Velásquez, doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El académico afirma que salvo en ciertos sectores, las opciones de empleo de calidad serán limitadas. "Me parece que en los próximos años va a predominar un enfoque de ver a México como una plataforma maquiladora de exportaciones a EU, para aprovechar el Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), no podrá elevarse el contenido nacional en el país porque está limitado por la regla de origen, que es de carácter regional".

Asimismo, refiere que en los próximos años en México se intensificará la participación de los segmentos laborales con baja captura de valor y, por lo tanto, de trabajo con bajos niveles de calificación, con débiles efectos para fomentar procesos de aprendizaje, transferencia de conocimiento y tecnología.

Sergio Porragas, director de Operaciones de OCCMundial, coincide en que la mayor parte de los puestos que se generarán en los próximos años por efecto del nearshoring serán operativos, aunque esos puestos de manufactura serán especializados con el avance de la tecnología.

"Cuando se habla de nearshoring, por ser México el vecino más importante del norte, de primera mano se piensa en la manufactura y podríamos interpretar que la mayor parte serán puestos operativos, como los que se tienen en cualquier fábrica o instalación de manufactura. Sin embargo, lo que se debe entender muy bien y separar es que esos puestos de manufactura, conforme la tecnología va avanzando, ya son puestos especializados", enfatiza el directivo.

Agrega que en Estados Unidos y en otras partes del mundo a los empleos operativos siempre se les ha caracterizado como 'blue collar' (trabajador de cuello azul), aunque la realidad es que cada vez es más profunda su especialización, de ahí que uno de los retos es identificar cómo se puede lograr que el talento posea las competencias y habilidades que van a ser requeridas para cubrir esas posiciones.

Piden reindustrialización nacional

Los próximos siete años las nuevas inversiones por la relocalización de empresas desde China podrían generar entre dos y cuatro millones de empleos adicionales en México, concuerdan varios consultores.

Las cifras de generación de nuevos empleos en diversas áreas y con mejores salarios y prestaciones por la llegada de un sinnúmero de empresas, incluso desde este año, resultan muy atractivas, aunque se deben enfrentar y resolver ciertos retos.

Para Samuel Ortiz Velásquez, académico de la UNAM, es importante equilibrar la euforia generada por el nearshoring: "Estamos preocupados por capturar inversiones directas, pero no estamos preocupados por cómo hacerle para que esas inversiones contribuyan con el desarrollo económico y con una estrategia de reindustrialización que es fundamental en esta tarea".

Desde su punto de vista, tal parece que la industria, universidades y gobierno actúan de manera independiente, de ahí que es necesaria una estrategia coordinada por el sector público. "Se debe aprovechar este momento para hacer un llamado urgente a la reindustrialización del país; es una tarea, una discusión pendiente en EU y en México, y parece que estamos cruzados de manos".

Comenta que las empresas están llegando a México porque existen variables profundas como la geografía, que contribuye a la disminución de los costos de transporte, así como los aranceles preferencias en virtud del T-MEC. "Ante una estrategia de reindustrialización en EU como respuesta al fenómeno chino estas inversiones van a llegar. La pregunta es cómo canalizamos, cómo le hacemos para que esas inversiones se integren a una estrategia de desarrollo nacional. Mi comentario es que está discusión colectiva debe estar dirigida y coordinada por el sector público".

Por otro lado, Sergio Porragas menciona que ante la posible falta de talento y la necesidad de capacitar a los trabajadores mexicanos para hacer frente a las posiciones que se crearán han llevado a cabo reuniones y pláticas en distintos estados del país con diversos organismos, tales como la Asociación de Internet MX, asociaciones de recursos humanos, instituciones educativas públicas y privadas.

"Tiempo hay, se tiene de aquí al 2030 porque se van a ir creando los puestos de trabajo poco a poco: primero viene la compra de terreno, las instalaciones, la viabilidad Todo eso va a llevar un proceso, pero no debemos confiarnos. Estamos a tiempo para que las instituciones privadas y las empresas tengan pláticas con las instituciones educativas del país para empezar a capacitar a ese talento mexicano desde el inicio y hacer frente a todo esto que se avecina", indica Porragas.

Incluso, subraya que además de la participación de las instituciones educativas, es clave el papel de las empresas, por lo que deben invertir para preparar a su personal y los trabajadores tienen que esforzarse para prepararse por su cuenta a través de plataformas en internet que les permitan, por ejemplo, aprender o mejorar el idioma inglés.

¿Y los sindicatos?

El economista Samuel Ortiz expone que en la agenda del nearshoring los sindicatos y las organizaciones de trabajadores están al margen de todas las reuniones y acercamientos entre empresas, universidades privadas y autoridades.

Por lo regular, la clase trabajadora y los sindicatos quedan fuera de estas discusiones, sin embargo, recuerda que con el fenómeno del nearshoring y del T-MEC para las empresas es altamente funcional el tema de los bajos costos laborales. "Esto ya no se puede ni debe permitirse como un factor de atracción de inversión directa, ahí los sindicatos juegan un papel importante. Me parece que esa actuación no debe ser de una universidad y empresa, sino de un esfuerzo colectivo. En mi opinión, el sector público a través de dependencias como la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda deberían orquestar esta discusión colectiva".

Finalmente, el directivo de OCCMundial concluye que apoyados en el reskilling, los trabajadores pueden desarrollar competencias para ocupar otro puesto. "Si estoy en mi puesto y quiero cambiarlo, debo saber cuáles son las habilidades requeridas y qué debo hacer para adquirirlas. Insisto, derivado de la pandemia se abrió un sinnúmero de plataformas donde podemos prepararnos y acceder a ellas para enriquecer las habilidades y conocimientos que nos hacen falta para puestos más agresivos, con mejor nivel salarial".