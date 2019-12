Empleados acosados producen menos

Mientras en algunos países existen multas para las empresas que no actúan en contra del acoso laboral, en México no se ha ratificado el acuerdo 190 de la Organización Internacional del Trabajo que busca prevenir y eliminar este problema, comentó Arturo Luis Alonzo Padilla, del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

De acuerdo con el experto, México no ha firmado este tratado internacional porque el sector privado no quiere que así se haga debido a las facultades que se otorgan para revisar a las empresas.

Agregó que aunque no existen estudios para medir el impacto en la productividad que trae consigo el acoso laboral, esta se ve afectada por el ánimo de los trabajadores.

Entre los principales impactos del mobbing (acoso laboral), se encuentra la disminución de la eficiencia, rendimiento y productividad de los trabajadores.

Además de golpear el clima laboral, disminuye también la motivación de los colaboradores y daña la reputación de la organización.

Sin embargo, el daño psicológico a quienes son víctimas de acoso es más grande, lo que ha llevado a algunos casos de suicidio.

Asimismo, destacó que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo tienen enormes costos humanos, sociales y económicos.

“La violencia y el acoso constituyen una de las mayores amenazas para el trabajo decente”, expresó.

Agregó que en la mayoría de los casos, el acoso laboral se da de un jefe a uno de sus subordinados, aunque también es muy común que entre los mismos empleados se recurra a esta práctica para quedarse con algún puesto.

La finalidad es cansar al blanco y obligarlo a renunciar, desplazarlo de una posible promoción a anularlo para evitar que brille.

El mobbing genera un estrés postraumático parecido al de una guerra, con sueños interrumpidos o trastorno del mismo, depresión, miedo e incertidumbre, desvalorización y pérdida de la autoestima, así como miedo a trabajar.

Además, donde existe el acoso laboral se crea un ambiente tóxico que lastra las potencialidades y productividad, inhibe talentos y se instalan poderes fácticos que controlan la organización.



[email protected]