Empeoran trámites para las IMMEX

Monterrey, México.- En el actual Gobierno federal los tiempos para trámites a las empresas con programa Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación (IMMEX) se han extendido.

Por ejemplo, Andrés Franco Saldívar, director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste, señaló que empresas instaladas en estados en donde ya no operan oficinas de la Secretaría de Economía (SE) enfrentan una tardanza en trámites de 30 a 90 días, en vez de los 15 días en promedio habituales.

"Una de las razones (de tardanza en los trámites) es que se están centralizando estas funciones en la Ciudad de México... donde se reduce el personal y estamos topándonos con que la respuesta que se daba en 15 días hábiles ahora se va a 90 días hábiles, se están tardando mucho, ya no se está dando la atención como antes se daba de manera telefónica o de manera personal".

Refirió el caso de Durango, en donde el Comce Noreste tiene cobertura, en donde ya no operan oficinas de la SE y las más cercanas son las están en Monterrey.

Otro problema, señaló Zelina Fernández, directora del Index Nuevo León, organismo que aglutina a las empresas con programa IMMEX, es la tardanza por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en las devoluciones del IVA, pues se llevan 30 días hábiles o más, en vez de los 15 habituales.

"(La afectación por la tardanza en los diferentes trámites) puede ser desde no contar con flujo de efectivo, realizar trámites administrativos no previstos, retrasar el crecimiento de una planta (no nuevas aperturas)", expuso.

"Una de las principales inquietudes es que las empresas no han tenido un canal de comunicación efectivo con la autoridad, lo cual ocasiona incertidumbre para planear sus operaciones".

Gregorio Canales, director de la consultora de inversión extranjera Dimsa, explicó que el retraso en los tiempos de respuesta por parte de las diversas dependencias federales implica que las empresas empiecen a operar bajo la figura de un "shelter".

Las empresas "shelter" prestan sus instalaciones y recursos administrativos para que los nuevos negocios puedan operar bajo el esquema IMMEX.

"Cuando les digo que van a tener que operar pagando IVA hasta el mes 11 o 12 desde que comienzan su proceso de creación de una empresa, pues se espantan, y la propuesta que tenemos es que operen bajo un 'shelter', mientras llevamos a cabo todos los trámites para que ellos puedan operar como IMMEX con Certificación de IVA.

"Y si su producto o materia prima es acero, aluminio o textiles, como son sensibles bajo el T-MEC, pues a estos tiempos hay que añadirles unos 6 meses más, es decir, 7 a 18 meses.

Fernández refirió que lo que también se ha visto complicado es la realización de la solicitud de importación y exportación de hidrocarburos ante VUCEM (Ventanilla Única), ya que es un cambio reciente y aún existen dudas e inquietudes para este trámite y por ello han enfocado esfuerzos con la Secretaría de Energía y la SE para atender y agilizarlos.