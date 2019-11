Emitirán factura al pagar con tarjeta

A partir del 2020 será posible para los contribuyentes la emisión de facturas instantáneas al momento de pagar con tarjeta de débito o crédito, con la intención de facilitar los trámites fiscales.

La Asociación de Bancos de México (ABM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunciaron que la emisión de estas facturas arrancará durante los primeros cuatro meses del 2020.

Dicho documento fiscal será emitido a través de las terminales de punto de venta (TPV) del facilitador del servicio, esto será posible gracias al chip de los plásticos, el cual contendrá el Registro Federal del Contribuyente (RFC) que podrá ser leído por las TPV para la impresión de una factura con código QR, según explicó en conferencia de prensa, Luis Niño de Rivera, presidente de la AMB.

Para Alejandro Sandoval Murillo, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en Ciudad Juárez, esta medida ayudará a las autoridades en el tema de la recaudación y en la identificación de personas que pudieran actuar de manera irregular.

“Es una buena medida para quien es un agente económico formal, porque al final del día va a facilitarte el escenario de las deducciones. De alguna u otra forma va ayudar a flexibilizar la tramitología, sobre todo en la parte administrativa de la persecución de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)”, dijo.

Agregó que la desventaja sería para aquellos que generan gastos por encima de sus declaraciones ante el SAT, en un intento por regular dicha situación.

“El propósito es que al final del día te van agarrar por discrepancia fiscal si estás gastando más de lo que estas declarando, es algo que ya ocurría, por que el SAT tiene acceso a verificar los movimientos financieros, entonces al agente económico formal le facilita su trabajo, mientras que al informal podrían agarrarlo con los dedos en la puerta”, dijo.

Sandoval Murillo explicó que esta medida permitirá al contribuyente a evitar no sólo contratiempos sino conflictos con terceros.

“El contribuyente va tener acceso más rápido a su factura, en lugar de pelearse con el proveedor porque no se la enviaron, o ya no tendrá que lidiar con las complicaciones de algunas páginas para bajar sus comprobantes, entonces todo este tipo de trabas se eliminarían, lo que sí representa un beneficio”, comentó.

La aplicación iniciaría en pequeños comercios como farmacias, gasolineras y otros, aunque demás sectores serán incorporados de manera gradual, según informaron las autoridades.



[email protected]