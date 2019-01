Eliminan compensación universal y pegan a empresas

Por las afectaciones a la liquidez de las empresas, organismos empresariales aquí demandarán que se retorne el esquema de la compensación universal de impuestos, señalaron presidentes de cámaras.

Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), dijo que la problemática reside principalmente en el pequeño empresario, que tendrá dificultades para solicitar la devolución de saldos a favor, y no podrá aplicarlos a la deuda de otros impuestos.

El esquema de Compensación Universal permitía compensar saldos de impuestos a favor contra otros gravámenes a cargo, lo que daba a las empresas la disponibilidad de un mayor flujo económico.

Al eliminarse, insistió el presidente de Coparmex, se impacta la liquidez de las compañías.

Ramos Morán comentó que con la compensación anteriormente las empresas tenían más flujo de efectivo, recursos que eran utilizados en pago a proveedores o compra de equipo.

La Ley de Ingresos 2019 incluye una modificación al artículo 25 fracción VI que impide compensar impuestos a favor contra otros cargos, como se venía haciendo desde 2004.

Con la modificación ya no se podrá indemnizar los saldos a favor, que comúnmente son del impuesto al valor agregado (IVA) contra otros impuestos aún por pagar.

Martín Alonso Cisneros, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, dijo que este gremio tiene proveedores fuera de la región fronteriza que tendrán tasa de IVA al 16 por ciento y no podrán remunerar el diferencial contra otros cargos al fisco.

Raúl De León Apráez, coordinador en turno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que el retorno de este esquema es una de las peticiones que se harán al procurador fiscal Carlos Romero Aranda, en su visita a esta ciudad el próximo 1 de febrero. (Cinthya Ávila / El Diario)



[email protected]