Elimina Wells Fargo más de 700 empleos

Agencias

Nueva York.- Wells Fargo & Co eliminó más de 700 puestos de trabajo en la banca comercial a medida que se embarca en reducciones de personal que, en última instancia, podrían ascender a decenas de miles, según personas con conocimiento del tema, informó Bloomberg.

Los despidos afectaron posiciones en toda la división, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas para discutir los detalles de las decisiones internas.

La unidad ofrece una variedad de servicios a empresas que normalmente tienen más de 5 millones en dólares en ventas anuales. Katie Ellis, portavoz de la empresa, confirmó que se han producido al menos algunas reducciones.

"Estamos al comienzo de un esfuerzo de varios años para construir una empresa más fuerte y eficiente para nuestros clientes, empleados, comunidades y accionistas", dijo Ellis en un comunicado. "Como parte de este trabajo, tendremos impactos, incluidas reducciones de puestos de trabajo, en casi todas nuestras funciones y líneas de negocio, incluida la banca comercial, donde hemos comenzado los desplazamientos".

Wells Fargo, el mayor empleador de la industria bancaria de Estados Unidos, se convirtió en el primer prestamista importante del país en reanudar los recortes de empleos este año después de que varias firmas importantes dijeron que intentarían ofrecer estabilidad a los trabajadores durante la pandemia. Desde entonces, empresas como Citigroup Inc, Goldman Sachs Group Inc y JPMorgan Chase & Co han realizado reducciones específicas.

El banco, con sede en San Francisco, está bajo mayor presión para gastar menos después de recortar su dividendo y reportar una pérdida trimestral a principios de este año. El director ejecutivo Charlie Scharf, quien asumió el cargo en 2019, lamentó repetidamente los altos gastos de la empresa y se comprometió a recortar eventualmente al menos 10 mil millones de dólares en costos anuales. Bloomberg informó en julio que los recortes comenzarían este año y podrían llegar a decenas de miles en años futuros.

Wells Fargo está tomando una serie de acciones para alinear los gastos con los de sus pares y aún no ha establecido objetivos para la reducción total de puestos de trabajo, dijo Ellis. El banco espera "reducir el tamaño de nuestra fuerza laboral a través de una combinación de deserción, la eliminación de puestos vacantes y desplazamientos laborales", agregó.