Elimina T-MEC incertidumbre: WSJ

Washington— El nuevo acuerdo comercial con México y Canadá no traerá un auge económico, pero podría amortiguar a Estados Unidos frente a la desaceleración del crecimiento global, ya que impulsa algunas industrias y elimina una gran fuente de incertidumbre comercial, destacó el diario The Wall Street Journal.

La publicación mencionó que el T-MEC también mantendrá el comercio de Estados Unidos encaminado con sus dos socios más importantes.

Los beneficios “no están tanto en lo que aporta el T-MEC, sino en lo que previene”, dijo Gregory Daco, economista de Oxford Economics.

Estimó que un retiro de Estados Unidos del pacto comercial existente, el TLCAN, sin un reemplazo, habría generado una caída del Producto Interno Bruto estadounidense de 0.5 por ciento en el primer año.

“En la economía global gigante de Estados Unidos estos son pequeños cambios”, indicó Gary Clyde Hufbauer, investigador principal del Instituto Peterson de Economía Internacional.

La eliminación del riesgo de retiro mediante la aprobación de un nuevo acuerdo es la principal ventaja para las empresas, dicen los economistas, particularmente dado el contexto actual de lento crecimiento económico mundial, las tensiones comerciales con China y la débil inversión de las empresas estadounidenses.

El T-MEC reemplazará al TLCAN cuando sea ratificado y contiene disposiciones destinadas a crear más empleos de manufactura en Estados Unidos. Aumentaría la proporción de piezas en los vehículos que deben originarse en América del Norte para que los automóviles y camiones reciban un tratamiento libre de impuestos. También incluye reglas que exigen el libre flujo de datos entre los tres países.

Lawrence Kudlow, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, dijo en la reunión del Consejo Ejecutivo del Wall Street Journal el martes que el acuerdo “actualiza el TLCAN, particularmente en algunas formas importantes de la nueva economía”, como los derechos de propiedad intelectual y los servicios financieros y digitales.

“Creo que va a obtener una gran inversión que podríamos no haber tenido”, señaló Kudlow. “Realmente, estos son nuestros grandes socios comerciales”.

La oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, en un estudio de abril, dijo que el T-MEC generaría una inversión total de 34 mil millones de dólares en la industria automotriz de los Estados Unidos y crearía 76 mil empleos durante cinco años solo en esa industria.

Pero los estudios han ofrecido opiniones contradictorias sobre los beneficios económicos del acuerdo, dijo el WSJ.