Eleva AMLO expectativa de producción petrolera

El presidente Andrés Manuel López Obrador elevó la expectativa de producción de crudo de Pemex hacia el final de su Administración.

El mandatario confió en que, a raíz de su estrategia de exploración y explotación de pozos terrestres y aguas someras, la petrolera logrará recuperar una producción de 2.7 millones de barriles diarios.

En Tierra Blanca, Veracruz, López Obrador detalló que su estimación original era alcanzar una producción de 2.2 millones de barriles en 2024.

"Originalmente yo le planteé a Octavio (Romero, director de Pemex) que la meta era dejar en el 2024 una producción de 2 millones 200 mil barriles, pensando en tener crudo suficiente para nuestras refinerías, para las seis refinerías y para la nueva, y tener un poco de crudo para la exportación", explicó.

"Ser autosuficientes en gasolinas, en diesel, y una reserva, un excedente para vender petróleo crudo. Nos está yendo bien y ahora podemos producir más de los 2 millones 200 mil barriles".

El presidente elevó la previsión de producción petrolera a partir de un informe presentado previamente por el director de Pemex, Octavio Romero.

El funcionario destacó la capacidad del campo Ixachi, ubicado en este municipio veracruzano, que en solitario podría producir, en 2022, 80 mil barriles diarios de crudo y 600 millones de metros cúbicos de gas.

Además, Romero informó que este año se perforarán 50 pozos, de los cuales 20 ya están activos.

En un acto público en el que estuvieron presentes empresarios especializados en la exploración de pozos, López Obrador calculó que Pemex podría extraer, al menos, un millón de barriles adicionales a los 1.7 millones que se producen actualmente.

"Si Ixachi va a producir en el 2022 80 mil barriles por día, y tenemos 20 campos iniciados este año, sin tomar en cuenta los que podemos abrir el año próximo, estaríamos teniendo una producción a mediano plazo adicional de 1 millón 600 mil barriles con 20 Ixachis. Eso es lo que fundamenta nuestro optimismo.

"(Pero) no queremos que sean como Ixachi, de 80 mil barriles diarios, no le hace, como se dice coloquialmente, que sean de 50 mil barriles diarios, 20 campos así son 1 millón de barriles adicionales al millón 700 mil que tenemos en la actualidad; con eso podemos decir que cumplimos en el sexenio", sostuvo.





Buscan que Pemex aporte a erario

El presidente López Obrador busca que, una vez que tenga sus finanzas sanas, Pemex vuelva a contribuir al presupuesto público con sus ganancias a partir de 2021.

"Traemos la estrategia de seguir apoyando a Pemex, invirtiendo recursos del presupuesto y bajándole los impuestos, que ya Hacienda no siga exprimiendo a Pemex para que tenga manera de financiarse en tres años", planteó.

"Ya lo estamos haciendo en 2019, lo vamos a hacer en el 2020 y el 2021, y la estrategia consiste también en que Pemex nos ayude en el 2022, 2023 y 2024; que se rescate a Pemex, se invierta para producir más en Pemex, se destinen recursos públicos con ese propósito, y que, en la segunda mitad del gobierno, Pemex apoye las finanzas públicas, como lo hizo durante mucho tiempo".

López Obrador dijo que si bien no espera que la petrolera vuelva a contribuir con la misma importancia como hizo en décadas anteriores, sí prevé que haya "excedente" de recursos.

"No aspiramos a tanto para que Pemex se quede como una empresa consolidada, pero sí pensamos que van a haber excedentes para impulsar el desarrollo del país, repito, en la segunda mitad del gobierno, que Pemex ya sea la palanca del desarrollo nacional", indicó.