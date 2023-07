Ciudad de México.- En México, el sistema laboral está roto porque millones de personas trabajan, pero no ganan lo suficiente para superar el umbral de pobreza, advirtió Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

"Es inaceptable que la economía crezca y produzca pobreza, por eso hemos dicho que el sistema laboral está roto.

"Ya nos recuperamos de la pandemia, pero también crecieron los trabajos con salarios de pobreza y también crecieron los trabajos informales, los trabajos sin protección social y derechos laborales", advirtió Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del observatorio, al presentar la "Escala del Trabajo Digno en México".

Acción Ciudadana analizó la situación del empleo en el País, dividido en varias regiones.

En primer término se examinaron 11 estados del centro: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala, en donde solo dos de cada 10 personas con trabajo formal ganan salario digno.

Además en esas entidades hay 7 millones de personas excluidas del trabajo y 9 millones con empleos informales.

Del total de personas excluidas, 5.1 millones no pueden buscar trabajo porque realizan labores de cuidado en el hogar sin remuneración. De ellas, más de 90 por ciento son mujeres.

Además, hay 1.5 millones de personas en el desempleo oculto, esto significa que necesitan el trabajo y están disponibles, pero no lo buscaron recientemente.

"Los estados centrales forman una región pujante económicamente, con gran capacidad comercial, industrial y exportadora, pero la mayoría de las personas con trabajo formal carecen de salario suficiente para superar el umbral de pobreza y millones trabajan sin protección social ni derechos laborales", subrayó Gómez Hermosillo.

Recalcó que la precariedad laboral no tiene nada que ver con la capacidad productiva y exportadora de México, que se cuantifica en mil 500 millones de dólares al día.

Gómez Hermosillo dijo que hay indicadores macroeconómicos que hablan de que el País se encuentra estable, pero eso no se traduce en una mejor calidad en el empleo.

"La macroeconomía, la inflación está controlada y el tipo de cambio, tenemos un peso reevaluado, reapreciado. En un año bajó de casi 21 pesos a alrededor de 17 pesos por dólar, hay mucha fortaleza y hay grandes oportunidades con la relocalización.

"Se abre en México un gran potencial de crecimiento. Es buen momento para decir que claro que queremos que crezca la economía, pero no se puede hacer si al mismo tiempo se produce pobreza desde el trabajo", subrayó.