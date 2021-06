El Salvador se convierte en la primera nación en hacer legal el uso de Bitcoin

The New York Times

San Salvador, El Salvador - La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una legislación que convierte a la criptomoneda Bitcoin en moneda de uso legal en el país, el primer país en hacerlo, pocos días después de que el presidente Nayib Bukele hiciera la propuesta en una conferencia sobre el Bitcoin.

La moneda digital se puede utilizar en cualquier transacción y cualquier negocio tendrá que aceptar pagos en Bitcoin, excepto aquellos que carecen de la tecnología para hacerlo. El dólar estadounidense seguirá siendo la principal moneda de El Salvador y nadie se verá obligado a pagar en Bitcoin, según la legislación aprobada el martes por la noche.

"Cada restaurante, cada peluquería, cada banco: todo se puede pagar en dólares estadounidenses o Bitcoin y nadie puede rechazar el pago", dijo Bukele en una reunión de una hora en las redes sociales con miles de Bitcoiners con sede en Estados Unidos, mientras se debatía el proyecto de ley el martes por la noche.

El tipo de cambio entre las dos monedas lo establecerá el mercado. El dólar seguirá siendo la moneda de referencia.

El Ministerio de Economía señaló que el 70 por ciento de los salvadoreños no tiene acceso a los servicios financieros tradicionales y que el país “necesita autorizar la circulación de una moneda digital cuyo valor sigue exclusivamente criterios de libre mercado” para estimular el crecimiento.

La ley crearía mecanismos para ayudar a los salvadoreños, especialmente a las pequeñas empresas, a convertir rápidamente los pagos que reciben en Bitcoins en dólares, ayudándoles a evitar el riesgo de que el valor se desplome, como lo ha hecho en los últimos días.

"Tienen que tomar Bitcoin, pero no tienen que correr el riesgo", dijo Bukele. “Podríamos ganar algo de dinero o podríamos perder algo de dinero, pero no importa. El propósito del fondo fiduciario no es ganar dinero sino apoyar la conversión de Bitcoin en moneda de uso legal".