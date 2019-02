El escándalo del hombre más rico del mundo

Ciudad de México— Jeff Bezos, fundador de Amazon, acusó a National Enquirer y a su dueño, David Pecker, de extorsión y chantaje.

Luego de que el medio expusiera los mensajes de texto y las fotos que Bezos intercambió con su nueva novia, Lauren Sanchez, el magnate contrató investigadores para averiguar si la publicación tuvo motivaciones políticas.

Bezos es dueño del Washington Post, el cual ha escrito varias historias sobre el Presidente Donald Trump, que cuenta con Pecker como un aliado cercano.

El empresario publicó un mensaje a través del servicio de publicación Medium en el que escribió que National Enquirer lo amenazó con publicar más detalles y revelar fotos si el ejecutivo no detiene la investigación.

La revista realizó averiguaciones sobre Bezos, porque su riqueza y posición lo convirtieron en un tema de interés periodístico, según un correo electrónico de un abogado de American Media Inc. (AMI), editor de National Enquirer, que Bezos agregó en su texto.

El magnate redactó que en lugar de rendirse a la extorsión y al chantaje, decidió publicar exactamente lo que le enviaron, a pesar del costo personal y la vergüenza que le prometieron que pasaría.

"Cualquier vergüenza personal que AMI pueda causar se mantendrá al margen, porque hay un asunto mucho más importante aquí. Si en mi posición no puedo soportar este tipo de extorsión, ¿cuántas personas pueden?", dice el texto.

Hasta el momento, ningún vocero de AMI ni de National Enquirer ha realizado comentarios hay respecto.