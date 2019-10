Economía no repunta

La actividad económica en México hiló en agosto dos meses consecutivos de contracciones anuales, de acuerdo con los indicadores presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las cifras revelan que la actividad económica en el país aumentó 0.1% durante el octavo mes del año, sin embargo, en términos anuales registró una caída real de 0.4% en el mes de referencia.

En ese sentido, Alejandro Sandoval, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (Imef) en Ciudad Juárez, explicó que las cifras continúan mostrando tendencias negativas, por lo que los resultados del producto interno bruto (PIB) al tercer trimestre no serán muy favorables.

“El panorama rumbo al cierre del año señala un estancamiento para el país. Septiembre, por muy alto que salga, no será tan fuerte como para revertir la situación, lo que confirmaría un año estancado de manera absoluta y apuntalando a una recesión”, dijo.

Por grandes grupos de actividades, las secundarias ascendieron 0.8% en agosto, en tanto que las primarias disminuyeron 2.6% y las terciarias no reportaron.

Sin embargo, en términos anuales, las actividades secundarias se redujeron 1%; las terciarias lo hicieron cayeron 0.1%, mientras que las primarias se incrementaron 0.9% con relación a agosto del 2018.

Según las cifras presentadas por Inegi, en julio, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) –que da seguimiento mensual a la economía– fue de 0.6 por ciento.

Además, el indicador muestra que el resultado de agosto fue ocasionado por las caídas registradas en el sector secundario y de servicios. Por otra parte, en el sector de industrias se reportó una caída de 1.0% anual, con lo que hiló 11 meses de contracciones, las cuales empezaron en octubre del año pasado.



