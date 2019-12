Economía está paralizada, pero no críticamente

El sistema de indicadores cíclicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirmó un estancamiento económico hasta el tercer trimestre de 2019.

De acuerdo con el reporte publicado por organismo, mientras el indicador coincidente –que refleja el estado general de la economía– disminuyó, el adelantado –que señala anticipadamente los puntos de giro del coincidente– mostró un aumento, aunque fue mínimo.

Isaac Leobardo Sánchez Juárez, economista de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), explicó que estos datos confirman que la economía mexicana está deprimida, aunque no totalmente ni en un estado crítico.

“En estado crítico sería que los dos indicadores estuvieran por debajo de su valor de tendencia, pero por lo menos en uno de ellos no está ocurriendo, tuvo un valor muy chiquitito de crecimiento pero ahí se está observando, y eso hace que la gente no perciba una situación crítica”, expresó.

Los datos del Inegi muestran que en septiembre de 2019 el indicador coincidente se posicionó por debajo de su tendencia de largo plazo (crecimiento potencial) al reportar un valor de 99.2 puntos y una variación negativa de menos 0.05 puntos respecto al mes anterior.

Este comportamiento se debió a retrocesos en el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) en la actividad industrial, empleo formal y en la importaciones, así como por un aumento en el desempleo y en las ventas al por menor.

En tanto, el indicador adelantado se ubicó en octubre de 2019 sobre su tendencia de largo plazo, al registrar un valor de 100.1 puntos y un incremento de 0.01 puntos con respecto al pasado mes de septiembre.

Esto se derivó de retrocesos del empleo en las manufacturas, en la confianza empresarial –especialmente el rubro que indica el momento adecuado para invertir– en la tasa de interés interbancaria de equilibrio y en el tipo de cambio, así como de aumentos en el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y en el índice S&P 500 de Estados Unidos.



