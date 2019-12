Dudan que T-MEC acelere crecimiento

Ciudad de México— Si bien el acuerdo de entendimiento para ratificar el T-MEC reduce la incertidumbre, la aprobación del tratado por sí misma no es garantía de que la economía logre retomar su crecimiento, explicaron economistas.

Esta semana tanto el Gobierno como la iniciativa privada festejaron el pacto de entendimiento para ratificar el T-MEC, y aseguraron que con éste avance se retomará la senda de la inversión y el crecimiento.

Pero la ratificación del T-MEC no será la solución total para que la economía mexicana crezca y tenga un mayor desarrollo, explicó Juan Carlos Moreno Brid, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Al igual que el TLCAN no fue la panacea que lograra que la economía mexicana se insertara en un senda de alto crecimiento y mayor igualdad, el tener el T-MEC, que es menos favorable al desarrollo nacional, no garantiza que haya más desarrollo”, aseguró.

En la medida en que la política económica del Gobierno esté concentrada en la política comercial, esta economía seguirá creciendo a la tasa bajas, dijo.

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC), aseguró que México no cuenta con las capacidades para aprovechar el T-MEC por completo.

En tanto que Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero BX+, estimó que el acuerdo puede ayudar algunos proyectos de inversión, sobre todo los relacionados a manufactura de exportación y ubicados en el centro norte del país.