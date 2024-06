Dólar, a la expectativa por juicio a Trump

El reciente veredicto de culpabilidad contra el expresidente republicano de los Estados Unidos, Donald Trump no ha tenido aún un impacto directo en el tipo de cambio, según Alejandro Sandoval, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) en Ciudad Juárez.

Sin embargo, Sandoval señaló que otros factores económicos de mayor peso, como la inflación norteamericana, la producción industrial y el consumo de créditos, serán determinantes en la fluctuación del mercado de divisas.

Dijo que aunque el veredicto de Trump acaparó los titulares, la atención ahora se centra en los próximos informes económicos de Estados Unidos y en las decisiones que tome la Reserva Federal (Fed) para controlar la inflación y mantener el crecimiento económico.

Llaman a permanecer observantes

“Hay que ver cómo se mueve la inflación en Estados Unidos, cómo se mueve la producción industrial, el consumo de crédito y por ende los resultados de, por ejemplo, producto interno bruto, o si van a bajar las tasas y ante ello cómo reaccionan los mercados”, dijo.

Subrayó la interconexión entre las economías de México y Estados Unidos, recordando que cualquier fluctuación en el mercado de divisas tiene implicaciones directas para el comercio bilateral y la inversión extranjera.

“En la inmediatez yo no veo un impacto al tipo de cambio en particular, el tema de Trump no está vinculado a México en nada, así que su campaña (a la Presidencia del vecino país) va a ser normal en esos términos. Va a estar atacando y en esa tesitura veremos algo de incertidumbre”, señaló.

Prevén ajustes en tasa referencial de la Fed

Refirió más bien que los aumentos en los precios al consumidor pueden provocar ajustes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, lo que a su vez afectará la cotización del dólar frente a otras monedas.

Ayer la divisa norteamericana cerró ayer en los 17.01 pesos en el mercado internacional Forex. En tal contexto, también hizo hincapié en la necesidad de estrategias de cobertura para las empresas mexicanas que operan en el mercado internacional.

Asimismo, en centros cambiarios de esta urbe fronteriza el billete verde se ofertó en un promedio de 16.10 pesos a la compra y a 17.10 en promedio a la venta.

