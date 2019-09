Divide a juarenses ley de bolsas plásticas

La desinformación que existe en torno la nueva Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Chihuahua que regula el uso de plásticos, ha dividido la población, pues mientras hay unos que exigen a los comercios que dejen de dar bolsas, otros se enojan porque no tienen cómo llevarse sus productos.

Lo anterior fue dado a conocer por la presienta estatal de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Cristina Cunnigham Hidalgo, quien recalcó que desde hace dos años decenas de comercios emigraron a plásticos biodegradables.

“Los que nos dedicamos a algún tipo de servicio de comercio cambiamos a este tipo de producto y se ha prestado que hay clientela que se molesta porque das la bolsa y hay otros que la piden, pero es por desconocimiento, mucho de nuestro material es biodegradable”, apuntó.

La líder del gremio ofreció ayer una conferencia de prensa en la que estuvo presente Edna Valenciano, encargada del departamento de Ecología de la Secretaría Estatal de Desarrollo Urbano.

“Pedimos el auxilio de las autoridades porque escuchamos una declaración donde se da el confinamiento de la basura, a que echaran los productos sin las bolsas a los botes de basura, lo que puede traer otro tipo de problemas”, añadió Cunningham.

La funcionaria de Gobierno del Estado comentó que hasta el momento no ha habido operativos ni sanciones contra los comercios que aún usan bolsas de plástico, pues se traba en informar primero sobre las modificaciones realizadas a esta ley.

“Esta fracción 9 que adiciona el Congreso del Estado al artículo 21 de este reglamento, habla solamente del consumidor final y lo que estamos haciendo es concientizar a la población para que reduzca el consumo de bolsas y opte por las de materiales de reúso”, dijo.

En la conferencia estuvo presente también la directora de Ecología del Municipio, Margarita Peña, quien por parte de ellos se trabaja en cápsulas informativas para dar a conocer el tema a la población.

De acuerdo con estimaciones de ambas autoridades ecológicas, el 90 por ciento de las bolsas de plástico va a dar al relleno sanitario.

Una vez finalizada la socialización de esta ley, se advirtió que las multas para los negocios que aun entreguen plásticos no biodegradables, van desde las 200 hasta las 50 mil UMA’S. (Iris González)



[email protected]