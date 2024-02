Dispuestas empresas a invertir más para abasto de energía

Empresas afiliadas al Clúster de Energía de Chihuahua están dispuestas a invertir en proyectos para la distribución de energía eléctrica en Ciudad Juárez, lo cual será necesario para el crecimiento industrial que se espera debido al ‘nearshoring’, dijo Carlos Yates, presidente del clúster.

Aunque dijo que no podía dar a conocer los detalles de cada proyecto, la inversión rondaría los ocho millones de pesos por cada uno.

Estas inversiones detonarían el uso de la energía eléctrica en un parque industrial o en una planta maquiladora, mencionó como ejemplo.

Dijo que la ventaja que tiene esta frontera es que sí cuenta con energía, pero es necesaria la infraestructura para su aprovechamiento.

“En el tema de la energía eléctrica, hemos tenido una gran colaboración y apoyo de CFE, que no se dice… ahorita hay publicaciones de Diario Oficial que a veces se desconocen y no se utilizan”, mencionó.

Dijo que en Juárez se generan alrededor de mil 900 megawats y es la quinta zona más importante de la Comisión Federal de Electricidad, donde se consumen alrededor de mil 180.

Ya no serán de Gobierno

“Quiere decir que sí hay energía, algunas de las empresas del clúster están empezando ya a preparar planes de inversión para las líneas de transmisión, ya no las va a poner el Gobierno federal, pero entienden que si hay un desarrollo que vale varios millones de dólares o de pesos, si no se invierte en la transmisión no funciona, entonces ahorita estamos en temas de inversionistas que se han acercado al clúster, están dispuestos a invertir hasta en la subestación”, aseguró.

En el clúster hay 14 empresas agrupadas, además de que hay propuestas de otras empresas que contemplan venir a esta ciudad, indicó.

“Energía hay, pero ¿qué tenemos que hacer? Juntémonos y a ver, hay este terreno y este otro, pongamos la línea de transmisión, pongamos la transmisión porque la disponibilidad de energía sí la hay”, comentó.

