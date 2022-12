Disminuyen 6.2% quejas vs bancos

Por causas como cargos, consumos y transferencias electrónicas no reconocidos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibió en Juárez un total de 2 mil 220 quejas contra bancos de enero a octubre de este año.

BBVA fue el banco con más quejas, al acumular 507, seguido Banamex con 401, Banorte 316 y Banorte con 316.

Otro de los bancos con más quejas fue Santander, que recibió 210, Banco Azteca 179, Bancoppel 175, Scotiabank 94 e Inbursa 4.

Comparado contra el mismo periodo del 2021, se tuvo una baja 147 en el total de reclamaciones, equivalentes a -6.21 por ciento. En ese entonces, las quejas sumaron 2 mil 367.

En todo Chihuahua se recibieron 3 mil 026 quejas contra bancos de enero a octubre de este año, por lo que en Juárez se interpusieron el 73.4 por ciento.

Antes de contratar algún producto o servicio financiero ofrecido por las Instituciones Bancarias, la Condusef exhortó a comparar con otros bancos para determinar lo más conveniente a sus necesidades.

A nivel nacional se atendieron total de 94 mil 683 reclamaciones dirigidas a los bancos, en el periodo enero-octubre de este año.

Scotiabank, Banco Banorte, HSBC, BBVA, Banamex, Santander, BanCoppel, Banco Azteca y Banco Inbursa, registraron en conjunto un total de 90 mil 486 reclamaciones, equivalente al 96 por ciento del sector.

La Ciudad de México presentó el mayor número de reclamaciones para estos bancos con 20 por ciento de participación y un total de 18 mil 118, quedando en segundo lugar el Estado de México con 12 mil 728 quejas es decir, el 14 por ciento del total.

Los productos más reclamados en todo el país fueron la tarjeta de crédito con 26 por ciento de participación, tarjeta de débito con 25 y cuenta de ahorro con 9 por ciento.

Las principales causas de reclamación fueron en todo el país fueron los consumos no reconocidos con 20 por ciento, transferencia electrónica no reconocida con 16 y cargos no reconocidos en la cuenta con 8 por ciento.

