Disminuye 34% la cifra de aspirantes a pilotos

Ciudad de México.- De enero a noviembre de 2023 se realizaron 15 mil 386 trámites de licencias para piloto aviador, una caída anual de más de 34 por ciento, de acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Ángel Domínguez Catzín, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM), atribuyó la caída a la falta de tecnología y de infraestructura de la autoridad aeroportuaria.

En entrevista, indicó que en el País existen pilotos que quieren sacar el documento o validarlo, pero no pueden hacerlo por cuestiones como caídas en el servicio o falta de impresoras, por ejemplo.

Lo anterior, aseguró, es preocupante si se considera que en septiembre del año pasado se recuperó la Categoría 1 en seguridad aérea y las aerolíneas esperan aumentar sus frecuencias a Estados Unidos, una vez que ya no hay impedimento para abrir nuevas rutas.

Habría que estar atentos sobre lo que diga la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre este tema en la auditoría que se prevé realizará este mes a México, agregó.

"En 2022 se entiende que haya habido mucho tardanza en obtener las licencias por todas las complicaciones que ocasionó la emergencia sanitaria por el Covid-19, pero la pandemia ya pasó", sostuvo.

Domínguez Catzín indicó que la AFAC ha perdido la capacidad tecnológica, de recursos materiales, humanos, económicos, entre otros, para realizar los trámites de forma más expedita.

"En un país de 130 millones de habitantes se tienen dos equipos para imprimir las licencias. Es de no creerse (que esto suceda) en la economía número 15 del mundo", apuntó.

El presidente de CPAM dijo que, por ejemplo, un piloto en Tijuana tiene que mandar su trámite a la Ciudad de México por servicio postal y esperar a que se lo envíen de vuelta.

"Al Gobierno federal no le interesa la aviación como debería y mientras la AFAC no busque y no pelee por tener su propio presupuesto, se continuará con esta problemática", sostuvo.

Por otra parte, alertó que estudiantes que aspiran a ser pilotos aviadores han denunciado ante el Colegio que algunas escuelas de instrucción aérea ofrecen la venta de títulos.

Explicó que el CPAM ha comenzado a escuchar casos en los que les ofrecen a los estudiantes "titularse" de esa manera.

"Como Colegio no estamos de acuerdo, y en conjunto con la autoridad aeronáutica, la Secretaría de Educación Pública y del Centro Internacional de Adiestramiento en Aviación Civil (CIAC) en las próximas semanas daremos a conocer qué está pasando con dichas escuelas", denunció sin dar más detalles.

De acuerdo con el CPAM, se calcula que en el País hay alrededor de 200 instituciones dedicadas a la instrucción aérea.