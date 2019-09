Disminución en importaciones confirma debilidad

El valor de las importaciones de mercancías alcanzó 39 mil 655 millones de dólares en agosto pasado, monto que implicó una reducción anual de 5.9 por ciento.

De acuerdo con la balanza comercial publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dicha cifra fue reflejo de disminuciones de 3.7 por ciento en las importaciones no petroleras y de 22.6 por ciento en las petroleras.

Al considerarlas por tipo de bien, se observaron retrocesos anuales de 11.9 por ciento en las importaciones de bienes de consumo, de 3.7 por ciento en las de bienes de uso intermedio y de 14 por ciento en las de bienes de capital.

Así, en agosto de 2019 lel indicador registró un superávit de 775 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 2 mil 584 millones de dólares observado en igual mes de 2018.

Alejandro Sandoval Murillo, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), apuntó que este retroceso está relacionado con la desaceleración económica que vive el país y la baja del poder adquisitivo.

“La gente está consumiendo menos porque hay ciertos niveles de contracción”, apuntó.

En los primeros ocho meses del año la balanza comercial presentó un superávit de 2 mil 804 millones de dólares. (Iris González)

El comercio de México está orientado principalmente a Estados Unidos, su principal socio de negocios.

Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales mostraron un avance mensual de 0.10 por ciento con datos desestacionalizados, el cual se originó de la combinación de un aumento de 0.18 por ciento en las importaciones no petroleras y de un descenso de 0.62 por ciento en las petroleras.

Por tipo de bien, se presentaron incrementos mensuales de 0.11 por ciento en las importaciones de bienes de uso intermedio y de 3.85 por ciento en las de bienes de capital, mientras que se observó una caída de 2.41 por ciento en las importaciones de bienes de consumo.

En cuanto al valor de las exportaciones de mercancías, en el octavo mes del año sumaron de 40 mil 430 millones de dólares, cifra que se integró por 38 mil 486 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por mil 944 millones de dólares de petroleras. (Iris González/El Diario)



