Difícil para empresas afrontar aumento al mínimo

Internet / Prevén que haya despidos para poder compensar gastos

Ante el alza al salario mínimo aprobada ayer, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estima despidos de trabajadores en algunas empresas, así como un aumento en el mercado informal.

Eduardo Ramos Morán, presidente local del organismo, recordó que aún existen negocios que no saben cómo pagarán el aguinaldo debido a los estragos económicos causados por la Covid-19, por lo que el incremento al mínimo representa una nueva afectación.

“Hay muchas empresas que no podrán pagar la prestación. No estamos en contra de que los trabajadores ganen bien, pero no hay programas que desarrollen la economía. Sólo se fomenta la informalidad y que no haya más contrataciones”, recalcó.

Con el aumento aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), el ingreso diario de los trabajadores en la frontera pasará de 185.56 pesos a 213.39, mientras que en el resto del país sube de 123.22 a 141.70 pesos a partir de 2021.

Ramos Morán también destacó que el sueldo en la frontera es hasta un 50 por ciento más grande que al interior de México, lo que consideró como inequitativo.

También avizora un fenómeno de migración de personas de estados sureños a Ciudad Juárez.

“No estoy en contra de que nuestros hermanos veracruzanos vengan a Juárez, pero no estamos seguros de que haya una infraestructura buena para recibirlos”, expresó.

El alza del 15 por ciento se dio sin el respaldo del sector empresarial en el país, debido a que para algunos agremiados es imposible cumplir con ello en medio de la crisis que enfrentan a causa de la pandemia.

“El Gobierno está financieramente bien, pero tomó la decisión de no apoyar a las micros”, expresó Ramos Morán.

Asimismo resaltó que este aumento significa mayores cargas de impuestos para los patrones.

“El incremento al mínimo no únicamente significa un aumento al salario, sino a la aportación del Infonavit, al Seguro Social y a los pagos de impuestos de las empresas”, concluyó.

