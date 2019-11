Deudas de ultratumba

Una de las principales inquietudes para la familia de un fallecido es qué pasará con las deudas que deja esa persona, sobre todo aquellas asociadas a las tarjetas de crédito y préstamos.

Las instituciones financieras están obligadas a cancelar una tarjeta de crédito cuando el titular fallece, además eliminan la deuda, aunque en el caso de los plásticos departamentales, no siempre se cancela.

De acuerdo con la comparadora de servicios financieros Coru.com, un adeudo generalmente desaparece por dos razones: la primera es que el tarjetahabiente adquiere un seguro al momento de contratar la tarjeta que ampara la deuda en caso de fallecimiento, y la segunda es cuando el banco condona la deuda en la línea de crédito si el titular fallece.

En ambos casos los familiares no tienen la obligación de cubrir la deuda que había en la cuenta al momento del fallecimiento, pero sí de notificar en los siguientes 180 días el deceso del interesado.

En dado caso que existan cargos posteriores a la defunción, sí deberán pagarse, esto aplica tanto en la tarjeta titular como en las tarjetas adicionales.



¿Qué pasa con el

Buró de Crédito?



Cuando algún tarjetahabiente o deudor muere, el banco o financiera emite un aviso al Buró de Crédito, y éste, a su vez, pone una ‘clave de observación’ en el registro de esa persona para que no se haga mal uso de la información, por ejemplo, en el caso de suplantación de identidad.

Cuando alguien muere y era un mal pagador, el historial negativo se verá reflejado en todos los co-dueños de ese crédito, según explicó Wolfgang Erhardt Varela, vocero del Buró de Crédito.

Por otro lado, si el crédito que tuvo la persona en vida es de un bien que se puede heredar, el contrato del crédito sí puede afectar, para bien o mal, al heredero.

La principal recomendación es conocer de antemano los contratos en el apartado de seguros por muerte, también llamados “liberación de saldos por fallecimiento”, “régimen del saldo por fallecimiento”, “seguros sobre saldos” o “liberación de saldo insoluto”.

Además, en caso de haberse vuelto a casar y/o cambiar de beneficiarios legales, es necesario actualizar los datos en bancos y entidades crediticias correspondientes, para que así, la deuda no pase a personas con quienes ya no se tiene relación.



[email protected]