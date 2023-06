Detonará el comercio puente Anapra-Sunland Park

El nuevo puente internacional Anapra-Sunland Park tendrá que detonar un desarrollo en la zona del lado juarense, lo cual a su vez impulsará aún más el comercio, dijo Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en esta ciudad.

El líder empresarial indicó que, junto con el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, realizó un recorrido por el lugar donde se construirá el cruce, que es a la altura del “monumento al cigarro”, por lo que pidió al edil mayor inversión para el mejoramiento de esa zona.

Dijo que tal y como se informó, el cruce será sólo para los particulares y no para el transporte de carga, y la oportunidad del nuevo cruce se dio debido a que no se realizó el proyecto en Sonora, ya que no tuvo el visto bueno del Gobierno federal de Estados Unidos.

Plan sorpresivo

“Ellos traían un proyecto de cruce de carga por Nogales, no traían el aval o la firma de Biden, se cae y entonces entra el de nosotros, por eso fue tan sorpresivo; nos va a ayudar mucho en el flujo porque ustedes saben que los cruces se han estado congestionando tanto de ida como de venida”, comentó.

Enfatizó que este puente ya es un acuerdo internacional y cuenta con el aval de la Secretaría de Hacienda y del Gobierno federal de Estados Unidos.

“No nos han dicho (cuándo se construiría), pero ya están listos los permisos, las inversiones es lo de menos”, mencionó.

Destacó que habló con el alcalde de esta ciudad sobre que la zona de Anapra tendrá que rehabilitarse debido a que constantemente hay inundaciones y el proyecto debe traer además una inversión en el entorno, para que no haya contingencias.

“Un proyecto así detona la zona y alivia el tráfico vehicular, los vehículos han crecido y los puentes son los mismos, no ha habido ampliaciones”, recalcó.

Áreas de oportunidad

Dijo que en las colonias cercanas, como la Ladrillera, hay predios baldíos en los que pueden desarrollarse negocios como centros comerciales, lo cual generará el interés del comercio local.

