Detiene inversiones falta de energía: CCE

Ciudad de México.- La falta de capacidad en energía eléctrica está provocando que se detengan inversiones de empresas instaladas en Ciudad Juárez, Apodaca y Querétaro, advirtió Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En entrevista, aseguró que esto genera preocupación porque ya existen naves industriales, pero no hay capacidad eléctrica.

"Tenemos esa preocupación, que ya tenemos varias empresas que ya hicieron las naves y todo, y no hay capacidad. Hay un número importante en Ciudad Juárez, en Apodaca y Querétaro también, no hay capacidad", aseguró el líder empresarial después de participar en la presentación de la estrategia de promoción "Invest in La Laguna".

Enfatizó que esa situación está deteniendo las inversiones.

Cervantes comentó que la región lagunera, conformada por Coahuila y Durango, tiene un gran potencial para las inversiones, ya que reporta 44 mil millones de pesos en exportaciones. Incluso, dijo, podría rebasar a Nuevo León.

Comentó que el sector privado está haciendo grupos de trabajo con la Secretaría de Economía (SE) y se reunirá con las secretarias locales para confirmar un centro de atención empresarial en la región de La Laguna.

Cervantes destacó el potencial de la región lagunera en materia de desarrollo de parques industriales, con 2 mil 400 hectáreas disponibles para ello y 20 parques ya existentes.

"Desde luego que La Laguna también está consciente de su potencial económico en la industria agroalimentaria, en manufactura y en energía renovable.

"Este proyecto es valioso porque en su concepción se trazan metas claras orientadas hacia el desarrollo de la industria 4.0", mencionó.

Por su parte, José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), aseguró que la región de La Laguna es uno de los centros industriales más importantes del País y cuenta con las características para convertirse en la "joya industrial".

Destacó que La Laguna tiene atractivo para la inversión debido a la cercanía con Estados Unidos y porque ha aprovechado la oportunidad de la relocalización de las empresas de Asia.

"La industria se siente muy cómoda en La Laguna, y cómo no va a estarlo si tiene 2 mil 400 hectáreas para uso industrial y 20 parques industriales", subrayó.

Agregó que un factor importante para la inversión es que La Laguna destaca en la generación de energías renovables y cuenta con el parque solar más grande de América, con 750 megawstts de capacidad.

Esperan arreglo por el maíz

Por otro lado, Abugaber dijo que es necesario que la disputa por el maíz entre México y Estados Unidos se arregle de la mejor manera porque el País es dependiente de las importaciones de este producto.

"Lo que tenemos que mandar es un buen mensaje en el sentido que somos dependientes de la importación. Que no falte el maíz. Que las gestiones de la Secretaría de Economía las haga por la mejor vía", subrayó.

Consideró que no le conviene a México la imposición de sanciones por este problema.

"Aranceles es lo peor que nos puede pasar. Lo menos que nos conviene es un problema de aranceles o conflictos. Pedimos que la Secretaría de Economía lo arregle para que los inversionistas estén tranquilos", dijo.