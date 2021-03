Detiene industria avícola mil 200 mdd en inversión

Alejandro Pastrana/Agendia Reforma

Monterrey– La industria avícola de México está frenando la inversión de unos mil 200 millones de dólares en la construcción de granjas, las cuales elevarían en casi una quinta parte la plataforma de producción nacional de pollo.

La razón: el incumplimiento de la Secretaría de Economía para aplicar las cuotas dumping del 130 por ciento a las importaciones de pierna y muslo de pollo estadounidenses, que desde el 2013 no han operado aunque desde entonces se demostró que ingresan en competencia desleal, explicó la Unión Nacional de Avicultores (UNA).

Arturo Calderón Ruanova, presidente ejecutivo de la agrupación, destacó que otra razón fundamental es el alto riesgo de que economía ceda a las presiones de importadores para que autorice cupos de carne de ave de Brasil y otros países con los que México no tiene tratados comerciales.

Detalló que la combinación de ambos factores está evitando incrementar en 250 millones de aves más la plataforma de producción de pollo, a la vez que está impidiendo la creación de 105 mil nuevos empleos directos en el sector y dejar de comprar 1.2 millones toneladas de alimentos balanceados, principalmente maíz.

Destacó que esto último restringe un mayor crecimiento de la cadena productiva con los agricultores de ése y otros granos forrajeros.

De acuerdo con la UNA, actualmente la plataforma de producción de pollo en México está conformada por una parvada de mil 300 millones de aves, la cual crecería hasta un millón 550 mil en caso de que la industria detonara la inversión hoy inhibida.

“La avicultura mexicana está lista para invertir hasta mil 200 millones de dólares y no lo hacemos porque hay factores de contención, como la fuerte presión que están haciendo los importadores para traer carne Brasil y otro países donde se las vendan más barata, no obstante que luego ellos no bajen el precio de sus productos”, expresó.

“Y porque necesitamos certeza jurídica y económica. Tenemos una disputa comercial con Estados Unidos, porque les demostramos dos casos con margen de dumping del 130 por ciento en piernas y muslo de pollo, y la Secretaría de Economía ha optado, por una decisión que francamente no hemos entendido, no cobrar las cuotas compensatorias a esos productos”, afirmó.

Calderón Ruanova aclaró que la industria avícola mexicana no está en contra de la competencia, siempre y cuando no incurran en prácticas desleales ni envíen productos con precios residuales, como las importaciones de Brasil.

El directivo comentó que ya plantearon estas situaciones a la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien en el caso de las cuotas antidumping instruyó a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) a revisar el caso y acercarse con la industria, lo cual ocurrió, pero sin resultados aún.