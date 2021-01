Detendrá Joe Biden extracción de crudo

Internet / Torres de perforación en California

Washington— El presidente Joe Biden anunciaría ayer sus planes para detener los nuevos arrendamientos de petróleo y gas en territorio federal, dijeron personas familiarizadas con el asunto, lo que generó una confrontación con la industria petrolera sobre el futuro de la energía estadounidense, destacó The Wall Street Journal.

El diario dijo que la administración Biden redactó una orden para imponer la moratoria mientras realiza una revisión del programa federal de arrendamiento de petróleo y gas, dijeron las fuentes, en lo que es potencialmente un primer paso hacia su promesa de campaña de poner fin a futuros arrendamientos.

Se espera que la orden se incluya en un paquete de medidas en todo el Gobierno destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e impulsar la conservación de la tierra.

Como candidato, Biden había dicho que presionaría al país para que “se alejara de la industria petrolera” debido a su contaminación, y ha actuado de manera más rápida y amplia para lograrlo de lo que muchos esperaban.

Además de la moratoria sobre el arrendamiento de petróleo y gas, se espera que Biden establezca el objetivo de proteger el 30 por ciento de la tierra y el agua federales para 2030, dijeron las personas al Journal.

El mandatario también planea restablecer un consejo de asesores científicos en la Casa Blanca que se creó durante la administración Obama. The New York Times y The Washington Post informaron anteriormente sobre los planes de Biden.